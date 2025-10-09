नोएडा में '1111' VVIP नंबर वाली डिफेंडर कार का कहर, एक साथ 6 गाड़ियों को मारी टक्कर

उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. देर रात गुलशन मॉल तिराहे पर तेज रफ्तार डिफेंडर कार ने अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर चल रही 5 चार पहिया गाड़ियों और 1 मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी.गनीमत ये रहा कि इस हादसे में कोई किसी की जान नहीं गई. हादसे में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. पूरा मामला थाना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र का है.

पुलिस ने बताया कि एक डिफेंडर कार (रजिस्ट्रेशन नंबर UP16EN1111) ने अनियंत्रित होकर 5 कार और एक दोपहिया में टक्कर मार दी. पुलिस ने बताया कि गाड़ी सुनीत नाम का युवक चला रहा है. सुनीत नोएडा के सेक्टर 100 का रहने वाला है. पुलिस को जैसे ही सूचना मिली उसने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने बताया कि कार चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहा था. उसने गुलशन मॉल तिराहे पर 5 गाड़ियों और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है.

डिफेंडर की टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटना के बाद बाकी 5 गाड़ियों को बड़ा नुकसान हुआ है. मोटरसाइकिल को भी तगड़ा नुकसान हुआ है. गौरतलब है कि हाल के दिनों में नोएडा समेत कई शहरों में ऐसी घटनाएं हुई हैं.

नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के मीडिया सेल ने बताया कि कार चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाते हुए गुलशन मॉल तिराहे पर 5 गाड़ियों और एक मोटरसाइकिल में टक्कर मारी गई. हादसे में किसी की जनहानि नहीं हुई है. फिलहाल पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है. वाहन को भी कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.