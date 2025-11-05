ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने वालों को पुलिस ने खड़ा होने लायक नहीं छोड़ा

यूपी के मुजफ्फरनगर में रविवार शाम एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी की एक अर्टिका कार सवार कुछ दबंगों ने पिटाई करते हुए वर्दी फाड़ दी थी. कार सवार रॉन्ग साइड में चल रहे थे. जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी जमीन अली ने उन्हें टोक दिया था. ट्रैफिक पुलिस कर्मी की पिटाई के दौरान किसी व्यक्ति ने यह वाक्या अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को कब्जे में ले लिया था, तो वहीं दबंग मौके से भागने में कामयाब हो गए थे.

पुलिस की कार्यवाई में पकड़े गए आरोपी

मामले में कार्रवाई करते हुए नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 109 बीएनएस के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया. साथ ही तीन आरोपी सचिन, सूरज और एक अन्य को गिरफ्तार कर ऐसा सबक सिखाया कि वह पुलिस के कंधों पर चलने को मजबूर हो गए और वीडियो में माफी मांगते हुए भी आरोपी नजर आ रहे हैं . अभी कुछ आरोपी फरार है उनको भी पुलिस के द्वारा जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा

बचे हुए आरोपी भी जल्द पकड़े जाएंगे

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि, रॉन्ग साइड आ रही गाड़ी के चालान काटने की वार्तालाप चल रही थी. तो तभी कुछ लोगों ने ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ हाथापाई की और उसके साथ मारपीट की, जिस मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जो और आरोपी जो भी फरार है, उनको भी जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा