'बाप नंबरी, बेटा दस नंबरी', शराब दुकानों में लगाते थे सेंध, 6 बार जेल जा चुका है 12 साल का बेटा, पुलिस ने फिर दबोचा

'बाप नंबरी, बेटा दस नंबरी' आपने इस फिल्म के बारे में जरूर सुना होगा या देखा भी होगा. यूपी की मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस ने हकीकत में ऐसे ही एक पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है. ये दोनों शातिर बाप-बेटे रात के अंधेरे में स्कूटी से निकलते थे और शराब की दुकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे. कुछ दिन पहले इस बाप-बेटे की जोड़ी ने मुजफ्फरनगर जनपद में भी एक शराब की दुकान को अपना निशाना बनाया था. पुलिस को इस घटना में इनकी तलाश थी.

दरअसल नोएडा निवासी राजकुमार और उसके एक 12 साल के बेटे को जनपद की नगर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को चेकिंग के दौरान बुढ़ाना मोड़ से गिरफ्तार किया था. जिन्होंने पूछताछ में बताया कि 27 नवंबर की रात बुढ़ाना मोड़ स्थित एक शराब की दुकान में उन्होंने रात में चोरी की थी. राजकुमार अपने बेटे के साथ अपनी मां की अस्थियों को हरिद्वार विसर्जन कर वापस लौट रहा था. इसी दौरान शराब की दुकान का ताला तोड़कर हजारों की नकदी के साथ-साथ इन लोगों ने शराब भी चुराई थी.

घटना के दौरान बाप-बेटे की ये जोड़ी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ ले गए थे, जिसे पुलिस ने इन लोगों के पास से बरामद किया है. बताया जा रहा है कि पुलिस गिरफ्त में आया बाप नंबरी है, तो बेटा उससे भी ज्यादा 10 नंबरी है. क्योंकि 12 साल के इस नाबालिग बेटे पर 12 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और 6 बार ये बाल सुधार गृह (जेल ) की हवा भी खा चुका है.

मुजफ्फरनगर सिटी सीओ सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि आज से करीब दो सप्ताह पहले थाना कोतवाली क्षेत्र में एक शराब के ठेके पर चोरी की घटना हुई थी. पुलिस द्वारा जांच की गई और मुकदमा पंजीकृत किया गया. कैमरे से और तमाम तरीकों से इन मुजरिमों को गौतम बुद्ध नगर तक ट्रेस किया गया. जहां पता चला कि घटना को अंजाम एक बाप और बेटे ने दिया है. पिता-पुत्र दोनों पर अलग-अलग 5 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं.