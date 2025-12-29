मुजफ्फरनगर: फ्लैट में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

मुजफ्फरनगर के एक फ्लैट में लगी भीषण आग में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग इस आग में झुलस गए हैं. पुलिस ने घायल को लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कर दिया है. फिलहाल आग पर काबू की कोशिश की जा रही है. बताया जा रहा है कि फ्लैट में ये आग सिलेंडर ब्लॉस्ट की वजह से लगी है.

पुलिस के अनुसार दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग को बुझाने में लगी है. अभी तक इस अग्निकांड में जिन तीन लोगों की मौत हुई है वो सभी एक ही परिवार के हैं. घटना मुजफ्फरनगर के कोतवाली इलाके में स्थित वसुंधरा रेजिडेंसी की है.