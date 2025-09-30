UP Crime: मुजफ्फरनगर की दलित युवती से दो बार रेप, योगी की पुलिस ने सिखाया ऐसा सबक; कैमरे पर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए बलात्कारी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) में फुगाना थाना क्षेत्र की एक दलित युवती के साथ पहले गाजियाबाद में और फिर दिल्ली में दो अलग-अलग व्यक्तियों ने रेप (Dalit Girl Raped) किया. पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस घटना की शुरुआत रक्षाबंधन (Raksha Bandhan) के समय हुई थी. पुलिस के अनुसार, बागपत जिले के दोघट निवासी समीर नाम का युवक रक्षाबंधन के दौरान राखी बेचने मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र के एक गांव में आया था. इसी दौरान, वह एक दलित युवती के संपर्क में आया.

गाजियाबाद-दिल्ली कैसे पहुंची युवती?

पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार, 22 सितंबर को समीर युवती को बहला-फुसलाकर गाजियाबाद के लोनी इलाके में ले गया. लोनी में समीर ने युवती के साथ बलात्कार किया. बलात्कार करने के बाद, समीर ने युवती को दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन में बिठा दिया. दिल्ली में, एक टैक्सी ड्राइवर आलोक मिश्रा ने युवती की मजबूरी का फायदा उठाया. उसने नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती के साथ बलात्कार किया. इस तरह, कुछ ही घंटों के अंतराल पर युवती के साथ दो अलग-अलग स्थानों पर दो अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा दरिंदगी की गई.

युवती ने फुगाना थाने में दर्ज कराई FIR

टैक्सी ड्राइवर के चंगुल से किसी तरह छूटकर, पीड़ित युवती सीधे फुगाना थाने पहुंची. उसने महिला पुलिस टीम को आपबीती बताई और दोनों आरोपियों, समीर और आलोक मिश्रा, के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, फुगाना थाने की एंटी रोमियो महिला पुलिस टीम ने इसे मिशन शक्ति के तहत प्राथमिकता दी. एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम ने शिकायत मिलते ही तुरंत जांच शुरू की. उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने बिना देर किए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए आरोपी

पुलिस ने दोनों आरोपियों पर बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की गंभीर धाराएं लगाई हैं. गिरफ्तारी के बाद, मुजफ्फरनगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को अच्छे से 'सबक सिखाया' है. पुलिस हिरासत में दोनों अपराधी गिड़गिड़ाते हुए, लंगड़ाते हुए और हाथ जोड़कर पुलिस टीम से माफी मांगते नजर आए, जिसकी तस्वीरें बाद में सामने आईं.

'मिशन शक्ति' के तहत पुलिस ने की कार्रवाई

एसपी ग्रामीण ने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों को सबक सिखाकर जेल भेजने का काम कर रही है. मिशन शक्ति के तहत, पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है. फिलहाल, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

