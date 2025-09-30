Lodge Murder: 'तुम गर्भपात करा लो..', चाकू दिखाकर ब्वाॅयफ्रेंड ने बनाया दबाव, 16 साल की प्रेमिका ने सोते समय रेता गला

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) में एक लव स्टोरी का अंत 'खून' और 'धोखे' से हुआ. एक 16 साल की नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी मोहम्मद सद्दाम की हत्या (Mohammad Saddam Murder) कर दी. इस हत्याकांड ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि हत्या की वजह 'प्रेम' नहीं, बल्कि 'दबाव' था. लड़की ने प्रेमी का गला तब काटा जब वह लॉज के कमरे में सो रहा था. हत्या के बाद उसने कमरे को बाहर से बंद किया और शांति से बिलासपुर (Bilaspur) भाग गई, लेकिन आखिर में उसे मां के सामने अपना अपराध कबूलना पड़ा.

'गर्भपात का दबाव बना रहा था'

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह घटना रायपुर के गंज थाना क्षेत्र स्थित एवन लॉज (Avon Lodge) की है. शनिवार को नाबालिग लड़की बिलासपुर से सद्दाम से मिलने आई थी. लेकिन यह मुलाकात आखिरी साबित हुई. जांच में एक बेहद चौंकाने वाला कारण सामने आया है: लड़की गर्भवती थी. मोहम्मद सद्दाम उससे शादी करने के बजाय लगातार गर्भपात (Abortion) कराने के लिए दबाव बना रहा था. पुलिस का कहना है कि इसी बात पर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि लड़की ने खौफनाक कदम उठा लिया.

'जिस चाकू से डराया, उसी से काट दिया गला'

नाबालिग ने पुलिस को बताया कि 29 सितंबर की रात को भी सद्दाम ने उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया और चाकू निकालकर धमकाया. ठीक इसी पल, लड़की ने तय कर लिया कि अब क्या करना है. जैसे ही सद्दाम सोया, लड़की ने वही चाकू उठाया और कथित तौर पर उसका गला रेत दिया. हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए वह मृतक का मोबाइल लेकर भागी और चाबी को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया.

पुलिस को कैसे पता चला?

लड़की ने बिलासपुर पहुंचकर अपनी मां को पूरी बात बताई. इसके बाद मां ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. मां उसे कोनी थाना ले गई और पुलिस को घटना की जानकारी दी. मां के इस फैसले ने ही इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा दी. रायपुर पुलिस ने तत्काल लॉज पहुंचकर शव बरामद किया और नाबालिग को हिरासत में लिया. पुलिस अब मोहम्मद सद्दाम के परिजनों को ढूंढ रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मृतक सद्दाम बिहार का रहने वाला था.

