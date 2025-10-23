बच्चे को गोद लेकर ड्यूटी करने वाली यूपी पुलिस महिला कांस्टेबल कौन हैं? लोग कर रहे सैल्यूट

विज्ञापन
भाई दूज के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक महिला कांस्टेबल ने अपने फर्ज और मातृत्व का अद्भुत संगम पेश किया है. मुरादाबाद जेल में तैनात महिला कांस्टेबल सुषमा गंगवार ने अपने एक साल के बच्चे को गोद में लेकर अपनी ड्यूटी निभाई.

भाई दूज के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक महिला कांस्टेबल ने अपने फर्ज और मातृत्व का अद्भुत संगम पेश किया है. मुरादाबाद जेल में तैनात महिला कांस्टेबल सुषमा गंगवार ने अपने एक साल के बच्चे को गोद में लेकर अपनी ड्यूटी निभाई और भाई से मिलने आई हजारों बहनों के लिए व्यवस्था को संभाला.

बच्चे को गोद में लेकर की ड्यूटी

भाई दूज के मौके पर मुरादाबाद जेल में अपने भाइयों से मिलने के लिए बड़ी संख्या में बहनें पहुंची थीं, जिससे परिसर में भारी भीड़ थी. इस चुनौती भरे माहौल में, महिला कांस्टेबल सुषमा गंगवार ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा. वह अपने मात्र एक साल के बच्चे को एक हाथ से संभाले हुए थीं और दूसरे हाथ से जेल परिसर में आने वाली बहनों की लंबी कतार और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाल रही थीं.  

हजारों की भीड़ में भी नहीं डिगा हौसला

जेल में उमड़ी हजारों बहनों की भीड़ के बीच भी कांस्टेबल सुषमा गंगवार ने पूरे धैर्य, सतर्कता और मुस्कान के साथ अपनी ड्यूटी पूरी की. उन्होंने न केवल भीड़ को नियंत्रित किया, बल्कि अपने बच्चे की देखभाल भी बखूबी की. उनकी यह तस्वीरें यह साबित करती हैं कि एक महिला, मां और पुलिसकर्मी, दोनों की जिम्मेदारी एक साथ और पूरी निष्ठा के साथ निभा सकती है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तस्वीरें, लोग कर रहे सलाम

सुषमा गंगवार की ड्यूटी के दौरान ली गई ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. लोग उनके जज़्बे, समर्पण और कार्य के प्रति उनकी निष्ठा की जमकर तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स उनकी प्रतिबद्धता को सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने एक मिसाल कायम की है. ड्यूटी के प्रति इस अनोखे समर्पण ने यह संदेश दिया है कि विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए.

