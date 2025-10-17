मां की मौत, पिता जेल में और एक महीने का बच्चा सड़क पर पड़ा रहा और लोग तमाशा देखते रहे

यूपी के बागपत से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. यहां छपरौली थाना क्षेत्र के बदरखा गांव में, एक महीने का मासूम बच्चा सड़क पर ज़मीन पर पड़ा बिलखता रहा और उसके आसपास मौजूद लोग अपने काम में लगे रहे. समाज की संवेदनशीलता पर सवाल उठाने वाली इस घटना ने हर किसी का कलेजा छलनी कर दिया है.

ट्रॉली के पास पड़ा रोता रहा मासूम

सामने आई तस्वीरों और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक एक महीने का मासूम बच्चा सड़क पर बिलबिला रहा है, जबकि उसके बगल से ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार लोग गुजर रहे हैं. लोगों की भीड़ इस मासूम को उठाने की जगह सिर्फ तमाशा देख रही थी. बहुत देर तक चली इस असंवेदनशीलता के बाद, आखिरकार एक शख्स की मानवता जागी और उसने उस बच्चे को उठाकर सुरक्षित किया.

मां की हत्या, पिता जेल में बंद

यह दिल दहला देने वाली घटना एक बेहद ही दुखद पृष्ठभूमि से जुड़ी है. इस मासूम की मां मोनिका की हाल ही में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मोनिका की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि यह हत्या थी. रिपोर्ट के अनुसार, मोनिका के पेट पर लातों से वार किया गया था, जिससे उसकी तिल्ली फट गई और उसकी जान चली गई. मोनिका के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसका पति अशोक और जेठ उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे.

दूसरी शादी, तीन बच्चों की मां

मृतक मोनिका की यह दूसरी शादी थी. पहले पति की मौत के बाद उसने बदरखा गांव के अशोक से शादी की थी. मोनिका के पहले पति से दो बेटियां थीं, जबकि अशोक से उसे यह 1 महीने का बेटा हुआ था.

मासूम को सड़क पर फेंका गया

मोनिका की मौत के बाद, जब उसका मायका पक्ष अंतिम संस्कार के लिए बदरखा गांव पहुंचा, तो ससुराल पक्ष ने उनके साथ मारपीट की. इसी मारपीट के दौरान ससुरालियों ने उस एक महीने के मासूम बच्चे को बीच सड़क पर फेंक दिया. बच्चा सड़क पर पड़ा बिलखता रहा.

मृतक मोनिका के भाई सुशील ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद जब वे अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे, तो उनकी बहन के पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इसके बाद गांव के प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके साथ जमकर मारपीट की. उन्होंने आरोप लगाया कि ससुरालियों ने उनकी बहन के एक महीने के भांजे को बीच सड़क पर फेंक दिया था.

पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए मृतका के परिजन की तहरीर पर आरोपी पति अशोक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और इस पूरी घटना में शामिल अन्य दोषियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.