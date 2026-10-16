दिन में पहले पति, रात में दूसरे के साथ रहती थी महिला; अब प्रेमी और नाबालिग बेटे संग दूसरे पति की कर दी हत्या

मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में दिव्यांग प्रमोद कुमार की हत्या की कहानी पुलिस के खुलासे के बाद चौंकाने वाला मोड़ ले चुकी है. पुलिस के मुताबिक प्रमोद की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सुनीता उर्फ पूजा और उसके प्रेमी अबरार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक नाबालिग को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है. जांच में पुलिस का दावा है कि सुनीता दिन में अपने दूसरे पति प्रमोद के साथ रहती थी और रात में अपने पहले पति जगन्नाथ के पास चली जाती थी. अब उसी सुनीता पर अपने प्रेमी और नाबालिग बेटे के साथ मिलकर प्रमोद की हत्या करने का आरोप है. पुलिस संपत्ति पर कब्जे को भी हत्या के पीछे एक वजह बता रही है.

दिन में प्रमोद, रात में पहले पति जगन्नाथ के साथ

पुलिस जांच में सामने आया कि सुनीता उर्फ पूजा के दो पति थे. उसका पहला पति जगन्नाथ है, जबकि प्रमोद कुमार उसका दूसरा पति था. पुलिस के मुताबिक सुनीता दिन के समय प्रमोद के साथ रहती थी, जबकि रात में अपने पहले पति जगन्नाथ के पास चली जाती थी. 13 अक्टूबर को ठाकुरद्वारा इलाके के फरीदनगर गांव में 40 वर्षीय दिव्यांग प्रमोद कुमार का शव खून से लथपथ मिला था. हत्या के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

पत्नी पर पहले दिन से था शक, सबूत जुटाने में लगे तीन दिन

पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद सुनीता खुद को निर्दोष बताती रही. जांच के दौरान पुलिस को पहले दिन से उस पर शक था, लेकिन कार्रवाई के लिए ठोस सबूत जुटाने में करीब तीन दिन लगे. इसके बाद 16 अक्टूबर को पुलिस ने मामले का खुलासा किया. सुनीता उर्फ पूजा और उसके कथित प्रेमी अबरार को गिरफ्तार किया गया, जबकि मामले में एक नाबालिग को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया. पुलिस जांच में हत्या के पीछे प्रमोद की संपत्ति का एंगल भी सामने आया है. पुलिस का दावा है कि सुनीता और अबरार प्रमोद की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए जाने का दावा किया गया खून लगा धारदार हथियार और प्रमोद का मोबाइल फोन भी बरामद किया है.

सुनीता ने पुलिस को बताई दूसरी वजह

इस मामले में आरोपी सुनीता ने पुलिस के सामने एक और दावा किया है. उसने बताया कि प्रमोद उसका दूसरा पति था. सुनीता ने प्रमोद पर अपनी 11 साल की बेटी के साथ कथित बदसलूकी का आरोप लगाया है. हालांकि यह सुनीता का आरोप है और पुलिस मामले में सामने आए सभी पहलुओं की जांच कर रही है. प्रमोद का शव 13 अक्टूबर को फरीदनगर गांव में मिला था और पुलिस ने 16 अक्टूबर को हत्या के मामले का खुलासा किया. पुलिस के मुताबिक सुनीता उर्फ पूजा, उसके प्रेमी अबरार और नाबालिग की भूमिका की जांच के बाद कार्रवाई की गई है. इस मामले में आरोपी पत्नी सुनीता और आरोपी प्रेमी अबरार की बाइट भी सामने आई है. वहीं मुरादाबाद के एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने पुलिस की जांच और कार्रवाई की जानकारी दी है.

ये भी पढ़ें: 3 साल की बेटी पर झपटा तेंदुआ तो पिता बन गया ढाल, पीछे से दबोचा ! वन विभाग के ड्रोन-पिंजरे भी रहे थे बेअसर