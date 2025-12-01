विज्ञापन
विशेष लिंक

मां, मैं जीना चाहता हूं, लेकिन... SIR वर्क प्रेशर में जान देने वाले BLO का VIDEO आया सामने, फूट-फूट कर रोते दिखे

मुरादाबाद में SIR के काम का दबाव झेल रहे सर्वेश सिंह की आत्महत्या के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. सर्वेश के मरने से ठीक पहले का एक भावुक वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे जिले को हिला कर रख दिया है.

Read Time: 4 mins
Share
मां, मैं जीना चाहता हूं, लेकिन... SIR वर्क प्रेशर में जान देने वाले BLO का VIDEO आया सामने, फूट-फूट कर रोते दिखे
सुसाइड से पहले फूट-फूट कर रोते दिखे BLO सर्वेश सिंह.
  • मुरादाबाद के BLO सर्वेश सिंह ने SIR ड्यूटी के अत्यधिक दबाव के कारण फंदे से लटककर आत्महत्या की थी.
  • सर्वेश सिंह ने सुसाइड नोट में काम के तनाव और नींद न आने की समस्या का उल्लेख किया था.
  • अब सर्वेश का एक वीडियो सामने आया है, जो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सर्वेश फूट-फूट कर रोते दिख रहे हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुरादाबाद:

Moradabad BLO Viral Video: मां, मैं जीना चाहता हूं, लेकिन... यूपी के मुरादाबाद जिले में SIR वर्क प्रेशर में जान देने वाले BLO सर्वेश सिंह का अपने आखिरी वीडियो में यह कहते हुए फूट-फूट कर रोते नजर आ रहे हैं. 30 नवंबर को BLO सर्वेश सिंह ने फंदे से लटककर अपनी जान दी थी. शिक्षक सर्वेश सिंह ने 3 पेज के सुसाइड नोट में भी SIR वर्क प्रेशर का जिक्र किया था. अब उनका यह भावुक वीडियो सामने आया है. जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में बुरी तरह रोते दिख रहे सर्वेश सिंह 

मुरादाबाद में SIR के काम का दबाव झेल रहे सर्वेश सिंह की आत्महत्या के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. सर्वेश के मरने से ठीक पहले का एक भावुक वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे जिले को हिला कर रख दिया है. सामने आए वीडियो में सर्वेश टूटे हुए और रोते हुए नजर आते हैं.

"मां, मैं जीना चाहता हूं लेकिन दबाव बहुत है"

वीडियो में वह अपनी मां से बात करते हुए कहते हैं — “SIR के काम का दबाव बहुत ज्यादा है… ना मैं सो पा रहा हूं, ना काम कर पा रहा हूं. मेरी चार बच्चों का ध्यान रखना… मैं जीना चाहता हूं, लेकिन दबाव बहुत है.” वीडियो में सर्वेश बार-बार अपनी मां को आवाज देते हैं और रोते हुए अपनी मजबूरी का जिक्र करते हैं.

सर्वेश के परिजनों का गुस्सा अब और बढ़ा

सर्वेश के परिजनों का कहना है कि SIR के काम को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिससे टूटकर 43 वर्षीय सर्वेश सिंह ने यह कदम उठा लिया. परिवार का दर्द और गुस्सा अब और बढ़ गया है. परिजनों की मांग है कि जिन लोगों ने दबाव बनाया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

भोजपुर के बेहड़ी गांव के रहने वाले थे सर्वेश

जानकारी के अनुसार सर्वेश भोजपुर थाना क्षेत्र के बेहड़ी गांव के रहने वाले थे और दलित समाज से ताल्लुक रखते थे. उनके घर में चार छोटी बच्चियां हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया है. परिवार में मातम पसरा है और वायरल वीडियो ने उनके घाव और गहरे कर दिए हैं.

पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है

फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और वीडियो की सत्यता व परिस्थितियों की जांच की जा रही है. इससे पहले BLO सर्वेश ने सुसाइड नोट में लिखा था- रात-दिन काम करता रहा. फिर भी SIR का टारगेट हासिल नहीं कर पा रहा हूं. रात बहुत मुश्किल और चिंता में कटती है. सिर्फ 2 से 3 घंटे सो पा रहा हूं. मैं जीना तो चाहता हूं पर क्या करता, मुझे बहुत बेचैनी है. 

मेरे बच्चों का ध्यान रखना...

वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि BLO ने आखिरी बार वीडियो बनाया. जिसमें उन्होंने कहा, ''मम्मी मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना. मुझसे नहीं हो पा रहा है. मैं नहीं कर पा रहा है. मैं निपुण नहीं हूं. मेरी पत्नी बबली मुझे माफ करना. मैं तुम्हारी दुनिया से दूर जा रहा हूं. मेरे बच्चों का ध्यान रखना."

यह भी पढ़ें - SIR ड्यूटी का तनाव! आंगनबाड़ी सेविका ने की आत्महत्या की कोशिश, केरल, राजस्थान के बाद अब तमिलनाडु में भी बवाल

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
SIR 2.0, SIR Work, SIR Work Load, BLO Suicide, BLO Suicide Case
Get App for Better Experience
Install Now