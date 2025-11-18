SIR ड्यूटी का तनाव! आंगनबाड़ी सेविका ने की आत्महत्या की कोशिश, केरल, राजस्थान के बाद अब तमिलनाडु में भी बवाल

निर्वाचन आयोग ने बिहार के बाद अब कई राज्यों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम शुरू किया है. लेकिन कई जगहों पर इसका विरोध भी खूब हो रहा है. राज्य सरकारों के साथ-साथ कर्मचारी भी इसका विरोध कर रहे हैं. कर्मचारियों के विरोध का कारण वर्क प्रेशर है. SIR के वर्क प्रेशर में तमिलनाडु की एक आंगनबाड़ी सेविका ने सुसाइड कर जान देने की कोशिश की है. मिली जानकारी के अनुसार यह घटना तमिलनाडु के तंजावुर जिले की है. आंगनबाड़ी सेविका अथॉरिटी द्वारा मिल रहे वर्क प्रेशर से बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी. जिसके बाद उसने यह आत्मघाती कदम उठाया.

रेवेन्यू ऑफिसर पहले ही कर चुके SIR काम का बहिष्कार

इस बीच सुसाइड की कोशिश करने वाली आंगनबाड़ी सेविका को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. मालूम हो कि इससे पहले तमिलनाडु के रेवेन्यू ऑफिसर पहले ही हैवी वर्क प्रेशर के कारण एसआईआर के काम का बहिष्कार कर चुके हैं.

केरल के कन्नूर में BLO ने किया सुसाइड

इससे पहले केरल और राजस्थान में भी SIR के वर्क प्रेशर में दो कर्मचारियों के सुसाइड किए जाने की घटना सामने आई है. पहला मामला केरल के कन्नूर जिले से सामने आया. कन्नूर के पय्यान्नूर में रहने वाले BLO अनीश जॉर्ज (44) रविवार को अपने घर पर फांसी पर लटके पाए गए थे. अनीश जॉर्ज के सुसाइड के पीछे SIR वर्क प्रेशर को कारण बताया जा रहा है.

CEO बोले- चुनाव कर्मी को कोई दिक्कत नहीं हो, रखा जा रहा ध्यान

हालांकि केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) रतन खेलकर का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया एक सामूहिक प्रयास के रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही है. चुनाव मशीनरी, जिला अधिकारियों और क्षेत्रीय कर्मचारियों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी बीएलओ या चुनाव कर्मी को संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो.

राजस्थान में शिक्षक ने किया सुसाइड

दूसरी ओर केरल के बाद SIR के वर्कप्रेशर में राजस्थान में भी एक कर्मी के सुसाइड करने की खबर सामने आई. राजस्थान की राजधानी जयपुर में मतदाता सूची के SIR प्रक्रिया के काम से परेशान होकर एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली थी. ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने वाले शिक्षक के जेब से सुसाइड नोट भी मिला है.

सुपरवाइजर के वर्क प्रेशर से परेशान था मुकेश

जानकारी के अनुसार, मृतक शिक्षक का सुपरवाइजर उस पर लगातार SIR प्रक्रिया में BLO का काम करने का दबाव बना रहा था और सस्पेंड करने की धमकी दे रहा था. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.पुलिस के मुताबिक, 45 वर्षीय मुकेश जांगिड़ राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाहरी का बास स्कूल में टीचर थे.

यह भी पढे़ं - राजस्थान में SIR के काम के बोझ से परेशान BLO ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द