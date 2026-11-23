उत्तर प्रदेश के मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव के एक मदरसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां स्वर्गीय सावित्री देवी की आत्मा की शांति के लिए सामूहिक दुआ की गई. भाजपा नेता हसीन यासीन ने मदरसा संचालक, हाफिज-ए-कुरान बच्चों और मौलवी के साथ दुआ मांगी. इस दौरान सभी ने हाथ उठाकर खुदा से सावित्री देवी की मगफिरत और आत्मा की शांति की दुआ की.

मदरसे के बच्चों ने सफेद कुर्ता-पायजामा और टोपी पहनकर स्वर्गीय सावित्री देवी की आत्मा की शांति के लिए दुआ की. इस दौरान मदरसे में एक बैनर भी लगाया गया, जिसमें हसीन यासीन की ओर से मुख्यमंत्री की माता को खिराजे-अकीदत यानी श्रद्धांजलि पेश किया गया.

मदरसे में इस मौके पर एक बैनर भी लगाया गया. उसमें सावित्री देवी की आत्मा की शांति के लिए हसीन यासीन की ओर से खिराजे अकीदत पेश करने की बात लिखी थी.

हसीन यासीन ने कहा कि सावित्री देवी सरल, धार्मिक और ममतामयी महिला थीं. उन्होंने कहा कि उनका निधन पूरे प्रदेश के लिए दुखद है. उनके मुताबिक, मदरसे में दुआ हिंदू-मुस्लिम एकता और गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल है.

यह भी पढ़ें: नेपाल के बिना हमारे धाम अधूरे हैं और राम भी अधूरे, बालेन शाह से पीएम मोदी