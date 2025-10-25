UP: दो गुटों में छेड़छाड़ को लेकर हुआ विवाद, पास से गुजर रहे लड़के को लगी गोली

उत्तर प्रदेश के मेरठ में विशेष समुदाय के दो पक्षों में छेड़छाड़ को लेकर जमकर विवाद हुआ. देखते ही देखते ममाला इतना बढ़ गया कि गोली चल गई. विवाद दो गुटों में था, लेकिन फायरिंग में गोली पास से गुजर रहे हिमांशु नाम के युवक को जा लगी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया. इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

आपसी विवाद में चली गोली, राहगीर को जा लगी

आरोप है कि अहसान और अनस नाम के लोगों के बीच छेड़छाड़ को लेकर मारपीट हुई. इसी दौरान आपस में गोली चल गई. गोली पास से गुजर रहे हिमांशु के कंधे में जा लगी. पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया. बताया जा रहा है कि घटना के समय हिमांशु अपने पिता के लिए घर से खाना लेने जा रहा था, तभी रास्ते में हुई फायरिंग में उसे गोली लग गई.

गुस्साए लोगों ने थाने में किया हंगामा

इस घटना से गुस्साए लोगों ने थाने में हंगामा कर दिया. हालांकि पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया. वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है. यह घटना मेरठ के सरूरपुर थाना इलाके के जसड सुल्तान नगर की है.