एटा में पटाखों की दुकान में भीषण विस्फोट, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल

एटा के बागवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत आसपुर रोड स्थित कनिकपुर गांव में रविवार को एक पटाखों की दुकान में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट इतना जबरदस्त था कि दुकान के साथ-साथ पूरी बिल्डिंग के परखच्चे उड़ गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े.

जानकारी के मुताबिक, रहीश नामक व्यक्ति द्वारा दुकान में अवैध रूप से भारी मात्रा में पटाखे रखे गए थे. हैरानी की बात यह है कि यह दुकान बागवाला थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित थी, बावजूद इसके अवैध पटाखों की मौजूदगी पर किसी की नज़र नहीं पड़ी. विस्फोट की सूचना मिलते ही एएसपी राजकुमार सिंह, सीओ सिटी राजेश कुमार सिंह, सीएफओ प्रशांत सिंह राणा समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा.

पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि थाने के इतने करीब अवैध पटाखे कैसे पहुंचाए गए और इतने समय तक कैसे रखे गए? फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और रहीश की भूमिका को लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं.