करवाचौथ की शॉपिंग कर रही थी महिलाएं, लड़के ने शुरू कर दी छेड़छाड़, ऐसे सिखाया सबक, देखें VIDEO

मैनपुरी के बजाजा बाजार में करवा चौथ की खरीदारी कर रही महिलाओं ने छेड़छाड़ के आरोपी एक युवक को सरेआम सबक सिखाया. महिलाओं के इस साहसिक कदम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है.

खरीदारी के दौरान हुई छेड़छाड़

जानकारी के अनुसार, बाजार में करवा चौथ के त्यौहार के लिए खरीदारी करने आई महिलाओं को एक युवक ने कथित तौर पर परेशान किया और उनके साथ छेड़छाड़ की. युवक की इस हरकत से गुस्साए महिलाओं ने बिना समय गंवाए उसे पकड़ लिया और बीच बाजार ही उसकी पिटाई शुरू कर दी.

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिलाएं युवक को पकड़कर चप्पल और हाथों से पीट रही हैं. युवक लगातार माफी मांगता रहा और खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन महिलाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ. बाजार में लोगों की भीड़ जमा हो गई और कई लोगों ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया.