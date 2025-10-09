करवाचौथ की शॉपिंग कर रही थी महिलाएं, लड़के ने शुरू कर दी छेड़छाड़, ऐसे सिखाया सबक, देखें VIDEO

- मैनपुरी के बाजार में करवा चौथ की खरीदारी कर रही महिलाओं ने छेड़छाड़ के आरोपी युवक को पकड़कर उसकी पिटाई की
- आरोपी युवक ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, जिससे महिलाएं गुस्साईं और उन्होंने उसे सरेआम सबक सिखाया
- वायरल वीडियो में महिलाएं युवक को चप्पल और हाथ से मारते हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि युवक माफी मांगता रहा
मैनपुरी के बजाजा बाजार में करवा चौथ की खरीदारी कर रही महिलाओं ने छेड़छाड़ के आरोपी एक युवक को सरेआम सबक सिखाया. महिलाओं के इस साहसिक कदम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है.
खरीदारी के दौरान हुई छेड़छाड़
जानकारी के अनुसार, बाजार में करवा चौथ के त्यौहार के लिए खरीदारी करने आई महिलाओं को एक युवक ने कथित तौर पर परेशान किया और उनके साथ छेड़छाड़ की. युवक की इस हरकत से गुस्साए महिलाओं ने बिना समय गंवाए उसे पकड़ लिया और बीच बाजार ही उसकी पिटाई शुरू कर दी.
करवा चौथ की खरीदारी के दौरान हंगामा!, महिलाओं ने छेड़छाड़ के आरोप में एक युवक की सरेआम पिटाई कर दी. घटना का वीडियो वायरल.#Mainpuri #Video pic.twitter.com/91MI2tqSoz— NDTV India (@ndtvindia) October 9, 2025
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिलाएं युवक को पकड़कर चप्पल और हाथों से पीट रही हैं. युवक लगातार माफी मांगता रहा और खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन महिलाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ. बाजार में लोगों की भीड़ जमा हो गई और कई लोगों ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं