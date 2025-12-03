यूपी में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, योगी ने 17 नगर निकायों में दिए डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री योगी ने राज्य के 17 नगर निकायों को तत्काल प्रभाव से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में काम करने वाले सभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की विस्तृत सूची तैयार करें.



17 नगर निकायों को निर्देश



अपने क्षेत्र में कार्यरत रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों की पहचान कर सूची बनाने को कहा गया है. यह तैयार सूची राज्य के कमिश्नर और आईजी रैंक के अधिकारियों को सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू होगी.

हर मंडल में बनेंगे 'डिटेंशन सेंटर'

घुसपैठियों की पहचान और उनके निष्कासन की प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें रखने के लिए, सीएम योगी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. कमिश्नर और आईजी को पहले चरण में ही डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया गया है. मुख्यमंत्री ने राज्य के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का व्यापक निर्देश दिया है. इन केंद्रों पर उन विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा जो बिना वैध दस्तावेजों के उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं. सीएम योगी के इन सख्त निर्देशों के बाद से राज्य का प्रशासनिक अमला तुरंत एक्शन में आ गया है. स्थानीय प्रशासन, पुलिस और खुफिया एजेंसियां अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करने और डिटेंशन सेंटर के लिए उपयुक्त स्थानों की तलाश में जुट गई हैं.