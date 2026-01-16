लखनऊ: नौकरी के नाम पर कर्ज के जाल में फंसा युवक, सीने में गोली मारकर की खुदकुशी

उत्तर प्रदेश के लखनऊ के विकासनगर इलाके में दोस्त के साथ किराए के मकान में रह रहे युवक ने सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली. गुरुवार शाम कमरे पर लौटे दोस्त ने दरवाजा न खुलने पर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया तो युवक का शव जमीन पर बिछे बिस्तर पर पड़ा मिला. सीने के हार्ट के पास गोली लगी थी और पास में ही मुंगेर टाइप कि रिवाल्वर पड़ी हुई थी. प्रारंभिक जांच में कर्ज और बकायेदारों के लगातार फोन आने से परेशान होकर आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई. दो महीने पहले ही प्रद्युम्न ने किराये पर कमरा लिया था.

रूममेट दिव्यांशु ने बताया 2 महीने से उसके साथ रह रहा था. वह पत्रकारपुरम निजी काम से गया था. जब वहां से लौटा तो काफी दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला. इस पर उसने खिड़की से पानी डाला लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला. फिर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो घटना की जानकारी हुई.

नौकरी लगवाने के नाम पर लिए थे लाखों रुपये

फोरेंसिक टीम को कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला. पूछताछ में दिव्यांशु ने बताया कि प्रद्युमन पहले मुंबई में रहता था. वह खुद की शासन-प्रशासन में पकड़ बताकर सरकारी विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर कई लोगों से रुपए ले चुका था. दिव्यांशु ने भी पुलिस विभाग में नौकरी लगने की उम्मीद में उसे करीब डेढ़ लाख रुपए दिए थे. दिव्यांशु का कहना है कि सुबह से शाम तक प्रद्युमन के पास लगातार फोन आते रहते थे. जिनमें लोग दिए गए रुपए वापस मांगते थे. इसी बात को लेकर वह काफी दिनों से मानसिक तनाव में था. पुलिस के मुताबिक मृतक शादीशुदा था और उसकी पत्नी व एक बच्चा है.