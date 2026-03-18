बाराबंकी-बहराइच का सफर अब होगा आसान: बनने जा रहा है नया 4-लेन हाईवे, महज डेढ़ घंटे में पहुंच जाएंगे लखनऊ

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी–बहराइच के बीच सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने बाराबंकी से बहराइच तक फोरलेन हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है. इस परियोजना के पूरा होने के बाद लखनऊ से बहराइच की दूरी महज डेढ़ घंटे में तय की जा सकेगी, जिससे यात्रियों और स्थानीय कारोबार दोनों को बड़ी सुविधा मिलेगी.

बाराबंकी–बहराइच फोरलेन हाईवे परियोजना... प्वाइंटर में समझिए