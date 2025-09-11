विज्ञापन
लखनऊ के काकोरी में बस का दर्दनाक हादसा, 5 की मौत, दर्जन भर से अधिक घायल

  • उत्तर प्रदेश के लखनऊ के काकोरी इलाके में सरकारी बस नेशनल हाईवे के किनारे जंगल में अनियंत्रित होकर गिर गई
  • इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं
  • हादसे वाली बस लखनऊ के कैसरबाग डिपो की थी और हरदोई से आ रही थी
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के लखनऊ के काकोरी के टिकैतगंज इलाके में एक सरकारी बस हादसे का शिकार हो गई है.  यह बस नेशनल हाईवे के किनारे स्थित जंगल में अनियंत्रित होकर जा गिरी. इस घटना में पांच लोगों की मौत की पुष्टि की गई है. वहीं दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं. 

यह लखनऊ के कैसरबाग डिपो की बस है जो हरदोई से आ रही थी. मौके पर पहुंची कई एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. ज़िलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर समेत जिले के तमाम बड़े अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं. हालांकि, अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि बस का हादसा कैसे हुआ है. 

