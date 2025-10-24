विज्ञापन
आंध्र प्रदेश बस हादसे में 19 की मौत, गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच समिति और 5 लाख तक के मुआवजे का किया ऐलान

फाइल फोटो
  • आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में बस और बाइक की टक्कर के बाद लगी आग में 19 लोगों की मृत्यु हुई है
  • दुर्घटना के समय बस में कुल 27 यात्री सुरक्षित बच गए और चार बच्चे सवार थे
  • मृतकों में विभिन्न राज्यों के लोग शामिल हैं, जिनमें से कई की पहचान अभी भी नहीं हो पाई है
कुरनूल:

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के चिन्नातेकुर के पास एक निजी बस में बाइक से टक्कर के बाद लगी आग की वजह से हुई 19 लोगों की मौत मामले में आंध्र प्रदेश सरकार घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए एक समिति का गठन करेगी. आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री वंगालापुडी अनीता ने कुरनूल के पास हुई विनाशकारी बस दुर्घटना की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की घोषणा की है. उन्होंने पुष्टि की है कि इस दुर्घटना में 19 लोगों की मौत हो गई है और 27 लोग बच गए हैं.

उन्होंने आंध्र प्रदेश के मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपये और घायलों के लिए 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है. इस दुर्घटना में कथित तौर पर बस एक दोपहिया वाहन से टकरा गई, जिसके कारण वाहन में आग लग गई. इस घटना ने राज्य को सदमे में डाल दिया है.

इस दुर्घटना में कुल 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 यात्री सुरक्षित बच गए. गृह मंत्री के अनुसार, मृतकों में 6 आंध्र प्रदेश, 6 तेलंगाना, 1 बिहार, 1 ओडिशा, 2 तमिलनाडु, 2 कर्नाटक और 1 शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है. मृतकों में 17 वयस्क और 2 नाबालिग थे. दुर्घटना के समय बस में 4 बच्चे सवार थे.

शव इतने जल गए हैं कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही है कि उनकी पहचान हो जाए. मृतकों की पहचान करने और साक्ष्य जुटाने में मदद के लिए 16 फोरेंसिक टीमें गठित की गई हैं. पुलिस की चार टीमें वर्तमान में उन घटनाओं का सटीक क्रम निर्धारित करने के लिए काम कर रही हैं जिनके कारण टक्कर हुई और उसके बाद आग लग गई.

बस के एक चालक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस ने सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज कर लिया है. बस के पास वैध अखिल भारतीय परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र होने की पुष्टि हुई है. गृह मंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की.

