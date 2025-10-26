विज्ञापन
विशेष लिंक

लखनऊ के हजरतगंज में कार में मिला युवक का शव, हाथ में पिस्टल, हत्या या आत्महत्या?

Lucknow News: लखनऊ शनिवार रात दो वारदातों से दहल गया. पहला मामला बख्शी का तालाब इलाके का है. वहीं दूसरा मामला हजरतगंज इलाके का है. दोनों ही जगहों पर खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई.

Read Time: 2 mins
Share
लखनऊ के हजरतगंज में कार में मिला युवक का शव, हाथ में पिस्टल, हत्या या आत्महत्या?
लखनऊ में कार में शव मिलने से सनसनी
  • लखनऊ के हज़रतगंज इलाके में शनिवार रात एक कार से युवक का खून से लखपथ शव बरामद हुआ.
  • लखनऊ पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से मामले की जांच कर रही है.
  • शव के पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई है, जिसके बाद शक और भी गहरा गया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हज़रतगंज इलाके में शनिवार रात एक कार से युवक का खून से लखपथ शव बरामद हुआ. युवक की हत्या की गई है या उसने आत्महत्या की है, इसको लेकर फिलहाल संशय बना हुआ है. शख्स कार की ड्राइविंग सीट पर मृत पाया गया. उसके हाथ में एक पिस्टल लगी थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सबसे पहले फॉरेंसिक टेस्ट कराया.

ये भी पढ़ें-  लखनऊ में युवक की गोली मारकर हत्या, शव के पास से मिले शराब के कई पाउच, परिवार का गंभीर आरोप

लखनऊ में एक और शव मिलने से सनसनी

युवक की मौत कैसे हुई, ये बात रविवार सुबह पोस्टमॉर्टम होने के बाद ही पचा चल सकेगी. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.  युवक के हाथ से पिस्टल मिली है, माना जा रहा है कि इसी पिस्टल से उसकी जान गई है. किसी ने उसकी हत्या की है या फिर उसने खुद की जान ली है, ये अभी बड़ा सवाल है. पुलिस जांच के बाद ही ये बात साफ हो सकेगी.

Latest and Breaking News on NDTV

रिवॉल्वर और कुछ गोलियां भी बरामद

डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि हजरतगंज में कार में बैठे एक शख्स ने खुद को गोली मार ली है. जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं. गोली शख्स के सिर पर लगी थी. उसके पास से एक रिवॉल्वर और कुछ गोलियां और गन का एक लाइसेंस भी मिला है. मामले की जांच की जा रही है. पुलिस सबूत जुटा रही है.
 

दो वारदातों से दहली यूपी की राजधानी

लखनऊ शनिवार रात दो वारदातों से दहल गया. पहला मामला बख्शी का तालाब इलाके का है. वहीं दूसरा मामला हजरतगंज इलाके का है. दोनों ही जगहों पर खून से लथपथ शव पाया  गया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP News, Lucknow Murder, Lucknow Crime, Lucknow Police, Dead Body In Car
Get App for Better Experience
Install Now