लखनऊ के हजरतगंज में कार में मिला युवक का शव, हाथ में पिस्टल, हत्या या आत्महत्या?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हज़रतगंज इलाके में शनिवार रात एक कार से युवक का खून से लखपथ शव बरामद हुआ. युवक की हत्या की गई है या उसने आत्महत्या की है, इसको लेकर फिलहाल संशय बना हुआ है. शख्स कार की ड्राइविंग सीट पर मृत पाया गया. उसके हाथ में एक पिस्टल लगी थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सबसे पहले फॉरेंसिक टेस्ट कराया.

लखनऊ में एक और शव मिलने से सनसनी

युवक की मौत कैसे हुई, ये बात रविवार सुबह पोस्टमॉर्टम होने के बाद ही पचा चल सकेगी. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. युवक के हाथ से पिस्टल मिली है, माना जा रहा है कि इसी पिस्टल से उसकी जान गई है. किसी ने उसकी हत्या की है या फिर उसने खुद की जान ली है, ये अभी बड़ा सवाल है. पुलिस जांच के बाद ही ये बात साफ हो सकेगी.

रिवॉल्वर और कुछ गोलियां भी बरामद

डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि हजरतगंज में कार में बैठे एक शख्स ने खुद को गोली मार ली है. जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं. गोली शख्स के सिर पर लगी थी. उसके पास से एक रिवॉल्वर और कुछ गोलियां और गन का एक लाइसेंस भी मिला है. मामले की जांच की जा रही है. पुलिस सबूत जुटा रही है.



दो वारदातों से दहली यूपी की राजधानी

लखनऊ शनिवार रात दो वारदातों से दहल गया. पहला मामला बख्शी का तालाब इलाके का है. वहीं दूसरा मामला हजरतगंज इलाके का है. दोनों ही जगहों पर खून से लथपथ शव पाया गया.