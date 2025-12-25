नौकरी से निकाले जाने से दुखी युवक पेड़ पर चढ़कर बोला- या तो नौकरी दो या मौत, पुलिस ने ऐसे उतारा

आपने प्रसिद्ध फिल्म शोले तो जरूर देखी होगी,जिसमें धर्मेंद्र पानी की टंकी पर चढ़कर सुसाइड की बात कहते हैं, कुछ ऐसा ही नजारा ताजमहल के लिए मशहूर शहर आगरा में वन विभाग के ऑफिस के बाहर गुरुवार को नजर आया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पेड़ पर चढ़ा युवक सिस्टम की दुहाई दे रहा था. वह पेड़ से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी दे रहा था. पुलिस ने किसी तरह समझा-बुझाकर उसे नीचे उतरवाया.

कब और कहां की है घटना

आगरा में सिस्टम से हताश एक पूर्व वन कर्मी का मामला सामने आया है. नौकरी से निकाले जाने के बाद वन कर्मी ने मौत का रास्ता चुनने की धमकी दी. वन विभाग के पूर्व कर्मी ने विभाग के ऑफिस के बाहर पेड़ पर चढ़कर सुसाइड की धमकी दी. इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पेड़ पर चढ़े युवक को देखकर आसपास मौजूद लोग रुक गए और लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई. नौकरी जाने से नाराज व्यक्ति सुसाइड करने के इरादे से पेड़ पर चढ़ा और नीचे उतरने से इनकार करता रहा.

यह पूरा मामला ताजमहल के पास स्थित वन विभाग के कार्यालय के बाहर का है. वन विभाग के पूर्व कर्मी का यह पूरा घटनाक्रम फिल्म शोले स्टाइल प्रदर्शन जैसा नजर आया. व्यक्ति बार-बार पेड़ से कूदने की धमकी देता रहा और अपनी नाराजगी जताता रहा. वह लगातार सुसाइड की धमकी देता रहा. नौकरी से निकाले जाने के बाद व्यक्ति की हताशा साफ दिखाई दे रही थी. वह अपनी बात मनवाने के लिए इसी तरह का कदम उठाए रहा.

पेड़ पर चढ़ा युवक वन विभाग में संविदा कर्मी था. उसकी नौकरी चली गई थी. इससे परेशान युवक ने यह रास्ता चुना. युवक को पेड़ पर चढ़ा देख विभाग में हड़कंप मच गया. युवक का साफ कहना था कि नौकरी दो या जान ले लो.यही कहते हुए वह वन विभाग के ऑफिस के बाहर सुसाइड की धमकी देता रहा. यह व्यक्ति काफी देर तक पेड़ पर चढ़ा रहा और सुसाइड की धमकी देता रहा.इसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे-तैसे युवक को समझाया और उसे पेड़ से नीचे उतरने को राजी किया.

ये भी पढ़ें: स्कूल के टार्चर से तंग मासूम घर की दीवारों पर लिखने लगा Help...Help, मां को तब पता चला कि बेटा संकट में है