लखनऊ में युवक की गोली मारकर हत्या, शव के पास से मिले शराब के कई पाउच, परिवार का गंभीर आरोप

Lucknow Murder: मृतक के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने घायल हालत में युवक को अस्पताल पहुंचाने में उनकी कोई मदद नहीं की. उसके साले का ये भी आरोप है कि मदद मांगने पर पुलिस ने उसके हाथ पर मार दिया, जिससे उसे चोट लग गई.

लखनऊ में शव मिलने से हड़कंप
  • लखनऊ के बक्शी का तालाब इलाके में एक युवक की पीठ में गोली मारकर हत्या कर दी गई.
  • मृतक के पास से शराब के पाउच बरामद हुए हैं. शराब पीने के दौरान विवाद की आशंका जताई गई है.
  • पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बक्शी का तालाब इलाके में शनिवार देर रात एक युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई है. मृतक की पहचान प्रदीप गौतम के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि प्रदीप को पीठ पर गोली मारी गई है. डेडबॉडी के पास से शराब के कई पाउच भी मिले हैं. आशंका जताई जा रही है कि शराब पीने के दौरान उसका किसी से विवाद हो गया था, जिसके बाद बात मारपीट और हत्या तक पहुंच गई.  पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

लखनऊ में मिला खून से लथपथ शव

युवक का शव मामपुर बाना गांव के बाहर खून से लथपथ हालत में मिला था. मृतक प्रदीप के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. हालात पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया है. वहीं मृतक के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने घायल हालत में युवक को अस्पताल पहुंचाने में उनकी कोई मदद नहीं की. उसके साले का ये भी आरोप है कि मदद मांगने पर पुलिस ने उसके हाथ पर मार दिया, जिससे उसे चोट लग गई.

परिवार का पुलिस पर गंभीर आरोप

डीसीपी उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि थाना बीकेडी में रिंग रोड के किनारे एक शव मिलने की सूचना मिली थी. मौके पर एंबुलेंस, एफएसएल अधिकारी और पुलिस मौजूद है. शुरुआती जांच में मामला हत्या का लग रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मृतक के परिवार से भी संपर्क कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्विलांस, क्राइम और स्थानीय पुलिस की टीम को लगाया गया है. आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
 

