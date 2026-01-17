विज्ञापन
प्रीति राय की शादी 22 जून 2022 को गोरखपुर में मृत्युंजय राय से हुई थी. प्रीति के घरवालों ने बताया कि शादी के महज एक महीने बाद से ही अतिरिक्त रुपयों की मांग शुरू हो गई थी.

UP News: अपनी बहन को आकर ले जाओ, वो अब जिंदा नहीं, लखनऊ में जल्लाद पति की करतूत सुनकर हिल जाएंगे
प्रतीकात्‍मक फोटो
  • लखनऊ के चिनहट इलाके में नर्स प्रीति की इलाज के दौरान मौत हो गई, आरोप पति द्वारा बेरहमी से पीटने का है.
  • प्रीति के घरवालों ने दहेज की मांग और मारपीट के कारण पति समेत ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है.
  • प्रीति की शादी जून 2022 में हुई थी और एक महीने के अंदर ही दहेज की मांग शुरू हो गई थी.
लखनऊ:

लखनऊ में दहेज हत्‍या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. लखनऊ के चिनहट इलाके में एक नर्स प्रीति की इलाज के दौरान मौत हो गई. आरोप है कि प्रीति के पति ने उसे बेरहमी से पीटा था. इस मामले में प्रीति के घरवालों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी को हिरासत में लिया गया है. नर्स के घरवालों ने बताया कि लगातार दहेज की मांग और पति के द्वारा मारपीट के बाद प्रीति की इलाज के दौरान मौत हो गई. घरवालों ने पति समेत ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया है. 

प्रीति राय की शादी 22 जून 2022 को गोरखपुर में मृत्युंजय राय से हुई थी. प्रीति के घरवालों ने बताया कि शादी के महज एक महीने बाद से ही अतिरिक्त रुपयों की मांग शुरू हो गई. पीड़िता से आए दिन 10 से 20 हजार रुपये लाने का दबाव बनाया जाता था और मना करने पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाती थी. 

बेरहमी से पीटा और अधमरी हालत में छोड़ा

प्रीति के घरवालों ने बताया कि प्रीति राय लखनऊ के कमता स्थित किराये के मकान में पति के साथ रह रही थीं और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में संविदा पर स्टाफ नर्स के पद पर तैनात थीं. 11 जनवरी 2026 को दोपहर करीब 12:30 बजे पति ने उसकी बेरहमी से पिटाई की और लगभग मरी हुई हालत में कमरे के बाहर छोड़ दिया और उसकी बहन प्राची को फोन कर कहा कि आकर अपनी बहन को ले जाओ, वह मर चुकी है. 

उन्‍होंने बताया कि जानकारी मिलते ही आनन-फानन में घरवाले मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में प्रीति को अस्पताल में भर्ती कराया गया. प्रीति की बहन ने बताया कि इस दौरान पति ने धमकी देते हुए दावा किया कि उसने प्रीति को मार डाला है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा. इलाज के दौरान 15 जनवरी 2026 को सुबह करीब 10:30 बजे डॉक्टरों ने प्रीति को मृत घोषित कर दिया. प्राची ने बताया कि मृत्यु की खबर मिलते ही प्रीति के पति मृत्युंजय राय, ससुर यशवंत कुमार राय, सास शुभावती देवी, बहन ब्यूटी और जीजा राजन मौके से फरार हो गए. जाते-जाते परिजनों को धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है.

पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, आरोपी हिरासत में 

इस मामले में एसीपी विभूतिखंड विनय कुमार ने बताया कि मृतका के पिता तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. 
 

