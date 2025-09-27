प्रेमिका से मिलने गए पति को मिली तालिबानी सजा, पत्नी ने ही खंभे से बांध कर की पिटाई

ललितपुर में पति को तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया है. दिलचस्प बात यह है कि यह सजा खुद पत्नी ने ही दी है. दरअसल, यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है. जहां प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को प्रेमिका के घर में उसकी ही पत्नी ने मोहल्ले वाशियो के साथ पकड़ लिया और प्रेमिका सहित पति की जमकर पिटाई की. पत्नी ने प्रेमिका के घर के बाहर लगे बिजली के खंबे से पति को बांध कर तमाशा किया. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

प्रेमिका के घर पर रंगे हाथ पकड़ा गया पति

पूरा मामला कोतवाली तालबेहट के रानीपुरा मोहल्ले का है. जहां रहने वाले एक युवक और महिला में लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. मोहल्ले वाशियो ने प्रेमी को प्रेमिका के घर में रंगे हाथ पकड़ लिया और प्रेमी की जमकर पिटाई करते हुए उसे बिजली के खंभे से बांध दिया. कुछ देर बाद प्रेमी युवक की पत्नी भी मौके पर पहुंच गई और पति सहित प्रेमिका महिला को जमकर पीटा. मौके पर मौजूद लोगों ने खंभे से बंधे युवक और पत्नी द्वारा प्रेमिका महिला को जलील करने का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया.

पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच

वहीं युवक को खंभे से बांधकर तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है. कोतवाली तालबेहट प्रभारी SHO मनोज मिश्रा ने बताया कि वायरल वीडियो से जुड़ी कोई भी शिकायत उनके पास नहीं आई है. वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

यह भी पढ़ेंः बच्चे दे रहे थे पेपर, नशे में टल्ली शिक्षक पहुंच गए क्लासरूम, हिमाचल के स्कूल से वायरल वीडियो