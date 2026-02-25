चेहरे पर हवाइयां और माथे पर चिंता की लकीरें... लखनऊ में कातिल बेटे को घर लेकर पहुंची पुलिस तो क्या हुआ

लखनऊ के आशियाना इलाके में हुए शराब और दवा कारोबारी मानवेन्द्र सिंह की बेटे द्वारा हत्या से हर कोई स्तब्ध है. जिस बेटे ने बड़ी ही बेरहमी से अपने पिता को मौत के घाट उतारा और शव के टुकड़े किए, आज वही कानून के शिकंजे में थर-थर कांपता नजर आया. मंगलवार को लखनऊ पुलिस की टीम आरोपी अक्षत को लेकर उसके घर पहुंची. यह वही घर है जहां कुछ दिनों पहले मानवेन्द्र सिंह की हत्या की गई थी. पुलिस का मकसद वारदात के हर पहलू को समझना और साक्ष्यों का मिलान करना था.

🚨 Shocking : Father Killed by His Only Son .. killed and Hides Body in Blue Drum



In Lucknow, a father who worked tirelessly to build a secure future for his only son was allegedly murdered by him.



The victim was linked to Vardhman Pathology.



बेखौफ कातिल के चेहरे पर अब दिखा डर

हैरान करने वाली बात यह है कि जिस अक्षत ने पिता को गोली मारकर मर्डर और शव के बेखौफ होकर टुकड़े-टुकड़े किए. वही अक्षत जब पुलिस की हथकड़ी में अपने ही घर के अंदर दाखिल हुआ, तो उसके चेहरे का आत्मविश्वास पूरी तरह गायब था. पूछताछ के दौरान उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं.

पुलिस ने पूरे घर में घुमाकर किए सवाल-जवाब

घर के भीतर पुलिस ने अक्षत को हर उस कोने में घुमाया, जहां उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस गिरफ्त में अक्षत बुरी तरह डरा और सहमा हुआ दिखाई दिया.