Lucknow Aashiyana Murder Case: रामलीला में रावण बनता था लखनऊ में पिता की हत्या करने वाला बेटा, क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज का है शौकीन

Lucknow Ashiyana Murder Case:लखनऊ के आशियाना इलाके में दवा और शराब कारोबारी मानवेन्द्र सिंह की हत्या के मामले में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं. पड़ोसियों और पुलिस की मानें तो आरोपी बेटे अक्षत प्रताप सिंह रीयल लाइफ में किसी फिल्मी 'विलेन' की तरह व्यवहार करता था. 21 वर्षीय अक्षत को क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखने का जबरदस्त शौक था. यही नहीं, स्थानीय रामलीला के दौरान वह रावण का किरदार निभाता था. पड़ोसियों ने बताया कि उसे नायक से ज्यादा खलनायक (विलेन) के किरदार दिलचस्प लगते थे.

पिता के व्यापार से थी 'नफरत', 4 साल पहले ही दी थी चेतावनी

पुलिस जांच में सामने आया है कि अक्षत को अपने पिता के शराब और दवा के कारोबार से सख्त ऐतराज था. वह चाहता था कि उसके पिता यह काम छोड़कर कोई दूसरा बिजनेस शुरू करें. करीब 4 साल पहले अक्षत एक 6 पन्ने का लंबा पत्र लिखकर घर से भाग गया था. उस खत में भी उसने पिता से बिजनेस बदलने की जिद की थी और स्पष्ट लिखा था कि वह मेडिकल की पढ़ाई नहीं करना चाहता.

नौकरानी को फंसाया और बनाया व्हाट्सएप ग्रुप

अक्षत ने इस हत्याकांड को अंजाम देने से कुछ दिन पहले अक्षत ने खुद घर से गहने और कैश चोरी किए, लेकिन इसका आरोप उसने घर की नौकरानी पर लगा दिया ताकि भविष्य में उस पर शक न जाए. पिता की हत्या करने और शव को ड्रम में छिपाने के बाद, अक्षत ने बकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया. इस ग्रुप में वह परिवार और जानकारों को पिता की 'मिसिंग रिपोर्ट' का लगातार अपडेट देता रहा, ताकि सबको उसकी बातों पर भरोसा रहे और वह एक बेबस बेटे की छवि बना सके.

आखिर क्यों बदला रीयल लाइफ का 'रावण'?

सवाल ये है कि क्या पिता के बिजनेस को लेकर तनातनी और अपनी मर्जी थोपने की आदत ने अक्षत को हिंसक बना दिया? क्या क्राइम थ्रिलर सीरीज देखकर उसने शव को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने के तरीके सीखे, जिसके चलते उसने पिता के हाथ-पैर काट दिए और सिर गायब कर दिया. फिलहाल, पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर गायब सिर की तलाश कर रही है.

