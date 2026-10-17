नवरात्रि में गरबा पंडालों के बाहर लगे ‘लव जिहाद से सावधान’ के पोस्टर, पुलिस CCTV से लगा रही पता

मुरादाबाद में नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया कार्यक्रमों से पहले ‘लव जिहाद से सावधान' लिखे पोस्टर लगाए जाने का मामला सामने आया है. सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हाई स्ट्रीट मार्केट और वेव सिनेमा मॉल के आसपास दीवारों पर ये पोस्टर दिखाई दिए हैं.

पोस्टरों में हिंदू महिलाओं और युवतियों से गरबा कार्यक्रमों में सतर्क रहने की अपील की गई है. इनमें आरोप लगाया गया है कि कुछ लोग अपनी पहचान छिपाकर गरबा पंडालों में प्रवेश कर सकते हैं. पोस्टरों के जरिए गैर-हिंदुओं की एंट्री रोकने की मांग भी की गई है.

किसने लगाए पोस्टर, अभी साफ नहीं

बताया जा रहा है कि ये पोस्टर किसी अज्ञात हिंदू संगठन की ओर से लगाए गए हैं, लेकिन अब तक इन्हें लगाने वाले संगठन या लोगों की पहचान स्पष्ट नहीं हुई है. पोस्टर सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टरों को लेकर CCTV फुटेज खंगाल रही है, ताकि इन्हें लगाने वालों की पहचान की जा सके. फिलहाल पोस्टर लगाने वालों और उनमें लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

पुलिस की नजर, जांच के बाद साफ होगी तस्वीर

नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया कार्यक्रमों को लेकर पुलिस की नजर सुरक्षा व्यवस्था पर है. पोस्टर किसने लगाए और इसके पीछे किसका हाथ है, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज की मदद से पोस्टर लगाने वालों का पता लगाने में जुटी है.

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