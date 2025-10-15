विज्ञापन
उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 'लव जिहाद' का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने सोशल मीडिया पर झूठी पहचान बनाकर एक हिंदू छात्रा को अपने जाल में फंसाया.

फेसबुक से की दोस्ती, 11वीं क्लास की लड़की थी टारगेट, असली नाम पता चलते ही नियाज ने कर दिया कांड

उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 'लव जिहाद' का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने सोशल मीडिया पर झूठी पहचान बनाकर एक हिंदू छात्रा को अपने जाल में फंसाया. आरोप है कि आरोपी ने छात्रा का शारीरिक शोषण करने के साथ ही उसके अश्लील वीडियो और फोटो के दम पर उसे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने की कोशिश की. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक नियाज़ अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है.

'बेबी राजा' के नाम से बनाया था फेसबुक अकाउंट

यह मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है. 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़िता छात्रा की पहचान लगभग दो साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी युवक से हुई थी. युवक ने फेसबुक पर अपना अकाउंट 'बेबी राजा' नाम से बना रखा था. छात्रा और 'बेबी राजा' की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई और दोनों अक्सर मिलने-घूमने लगे. 

असली नाम सामने आने पर विरोध

हालांकि, युवक की नीयत कुछ और ही थी. जब छात्रा को पता चला कि 'बेबी राजा' का असली नाम नियाज़ अहमद खान है, तो उसने इस धोखे का विरोध किया.

होटल में बुलाकर कोल्ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाने का आरोप

मामला बिगड़ने पर नियाज़ ने माफी मांगने के बहाने एक सोची-समझी साजिश के तहत छात्रा को द्विवेदी मेंशन होटल में बुलाया. मीठी बातों के झांसे में आकर छात्रा होटल पहुंच गई, जहां आरोपी ने उसे नशीली कोल्ड्रिंक पिलाई, जिससे छात्रा अपनी सुधबुध खो बैठी. इसी दौरान नियाज़ अहमद पर छात्रा से न सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने, बल्कि उसके आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भी खींचने का आरोप है. 

वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग

होश में आने के बाद छात्रा घर लौट गई, लेकिन अगले ही दिन से आरोपी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए. वह उन अश्लील वीडियो और फोटो को सोशल साइट्स पर वायरल करने की धमकी देकर छात्रा का लगातार शारीरिक शोषण करने लगा.

धर्म परिवर्तन के लिए दबाव

स्थिति तब और बिगड़ गई जब मुस्लिम युवक नियाज़ अहमद खान ने छात्रा पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालना शुरू कर दिया. इस उत्पीड़न से परेशान होकर छात्रा ने आखिरकार अपने परिजन को पूरी आपबीती बताई.

रावतपुर थाने से मिली निराशा, कमिश्नर से मांगी मदद

परिजनों ने जब शिकायत लेकर रावतपुर थाने का रुख किया, तो चौंकाने वाला अनुभव हुआ. आरोप है कि थाना पुलिस ने लड़की पर ही दोष मढ़ते हुए उन्हें थाने से भगा दिया. इसके बाद, न्याय की आस में पीड़िता छात्रा ने सीधे पुलिस कमिश्नर के सामने पेश होकर आपबीती सुनाई. कमिश्नर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल संज्ञान लिया और आरोपी युवक पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया. पुलिस ने अब आरोपी नियाज़ अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया है. उस पर गंभीर धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है. बताया जा रहा है कि आरोपी ने गिरफ्तारी से ठीक दो दिन पहले ही अपने फेसबुक अकाउंट का नाम भी बदल लिया था.

