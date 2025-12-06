ललितपुर: कोर्ट में सजा सुनते ही महिला ने खाया जहर, मचा हड़कंप

ललितपुर की जिला न्यायलय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक हत्या के मामले में दोषी करार दी गई 60 वर्षीय महिला ने न्यायिक हिरासत के दौरान ही कोर्ट परिसर में जहर खा लिया, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई. इसके बाद आनन फानन में उसे ललितपुर मेडिकल भेजा गया, जहां से उसे झांसी मेडिकल रेफर किया गया. महिला पर हत्या का आरोप था.

क्या है पूरा मामला?

आरोपी महिला के साथ 6 लोगों पर साल 2023 में एक युवक की हत्या का आरोप दर्ज हुआ था, जिसके बाद आरोपी को पकड़ कर जेल भेज दिए गए और जमानत पर चल रहे थे. इस मामले का जिला न्यायलय में मुकद्दमा चल रहा था. घटना के दो साल बाद आज जिला न्यायलय के SC/ST कोर्ट में महिला सहित सभी आरोपियों पर हत्या का दोष सिद्ध हो गया. जैसे ही महिला गेंदा बाई ने सजा होने की बाद सुनी तो अपने पल्लू से जहर निकाल कर उसका सेवन कर लिया.

घटना के बाद बड़ा सवाल है कि जिला न्यायलय गेट पर महिला और पुरुष पुलिस की तैनाती में आपत्ति जनक पदार्थ कैसे पहुंचा? कहीं न कहीं ये घटना भी न्यायलय में सुरक्षा व्यवस्था के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है.

वहीं, इस मामले को लेकर महिला के पुत्र बबलू ने बताया कि आज न्यायालय में जजमेंट चल रहा था, जहां जज साहब ने दोष सिद्ध करते हुए 10 दिसंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की. इसके बाद उसकी मां ने कोर्ट में ही विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया.

महिला की हालत गंभीर

ललितपुर मेडिकल कॉलेज के ईएमओ डॉ मानवेंद्र सिंह ने बताया कि महिला का ट्रीटमेंट किया गया है. लेकिन महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे अब ललितपुर मेडिकल कॉलेज से झांसी मेडिकल रेफर किया गया.