मिड-डे-मील में एक्सट्रा रोटी मांगने पर प्रधानाचार्य ने छात्र को बेरहमी से पीटा, शिकायत लेकर आए ग्रामीणों से कहा- सस्पेंड करवा दो

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक छात्र को स्कूल में मिलने वाले मध्यान भोजन में एक अतिरिक्त रोटी मांगना भारी पड़ गया. अतिरिक्त रोटी मांगते ही प्रभारी प्रधानाचार्य आग-बबूला हो गया. उसने डंडे से छात्र को बेरहमी से पीटाई कर दी. उस छात्र की पिटाई देख दूसरे छात्र दहशत में आ गए. बच्चे की पिटाई के विरोध में उसके परिजनों ने प्रदर्शन कर आरोपी प्रधानाचार्य पर कार्रवाई की मांग की.बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) आरोपी प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया है. उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को इस मामले की जांच करने को कहा है.

कहां का है यह मामला

छात्र की पिटाई का यह मामला विकास खंड बिरधा के प्राथमिक विद्यालय निवऊआ का है. वहां मध्यान भोजन के दौरान कक्षा सात के एक छात्र महेश ने अपने अध्यापक से एक रोटी मांग ली. इसके बाद विद्यालय का प्रधानाचार्य सचिन जैन गुस्से से आग बबूला हो गया. उसने छात्र की छड़ी से जमकर पिटाई कर दी. छात्र की पिटाई देख विद्यालय में मौजूद दूसरे छात्र सहम गए. इन्हीं में से किसी ने इस घटना की जानकारी परिजनों को दे दी. पिटाई की सूचना पाकर बच्चे के परिजन और दूसरे ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे. परिजनों और ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर में जमकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने आरोपी प्रधानाचार्य को विद्यालय से हटवाने की मांग की. इस प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ललितपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है.

इस वायरल वीडियो में पीड़ित छात्र के साथ-साथ विद्यालय के दूसरे छात्र भी ग्रामीणों के सामने अपनी आप बीती सुनाते हुए दिख रहे हैं. इसमें छात्रों को यह कहते सुना जा सकता है कि विद्यालय में 20-20 ग्राम की रोटी बनाई जा रही है. इससे उनका पेट नहीं भरता.विद्यालय के दूसरे छात्र भी मिड डे मील को लेकर अपनी पीड़ा इस वीडियो में व्यक्त करते हुए सुने जा सकते हैं.पीड़ित छात्र ने अपनी भूख मिटाने के लिए एक अतिरिक्त रोटी की मांग की थी. इस पर अध्यापक से रोटी देने की जगह छात्र की डंडे से जमकर पिटाई कर दी. इस पिटाई की अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, अध्यापक का डंडा इस पिटाई से टूट गया.इस वीडियो में आरोपी अध्यापक को यह कहते सुना जा सकता है कि आप लोग मुझे सस्पेंड करवा दें.

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा है

इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रणवीर सिंह ने कहा कि यह मामला गुरुवार को सामने आया था.उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि छात्र की पिटाई रोटी को लेकर की गई है. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो से लगता है कि आरोपी अध्यापकों ने ग्रामीणों के साथ भी बदसलूकी की है. उन्होंने बताया कि आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है.उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच का जिम्मा बिरधा के खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया है. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद से आगे की कार्रवाई की जाएगी.