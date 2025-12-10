विज्ञापन
विशेष लिंक

महिला शिक्षकों से भरी वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई, दो की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बुधवार सुबह हुए एक सड़क हादसे में दो महिला अध्यापकों की मौत हो गई और करीब छह घायल हो गईं. पीड़ित महिला शिक्षक झांसी से एक वैन में सवार होकर ललितपुर में अपने स्कूलों को जा रही थीं. घायलों को झांसी के मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
महिला शिक्षकों से भरी वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई, दो की दर्दनाक मौत
ललितपुर:

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बुधवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. अध्यापकों से भरी मारुति वैन की सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई. इस हादसे में दो शिक्षकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. घायलों में छह महिला शिक्षकों की हालत गंभीर बनी हुई है. घायलों को झांसी के मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है. इस हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटाकर जाम खुलवाया. 

कब और कहां हुआ हादसा

मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह स्कूल जाते समय राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कोतवाली तालबेहट के पास माताटीला तिराहे के पास यह हादसा हुआ. मारुति वैन में सवार होकर कई महिला शिक्षक झांसी से ललितपुर में अपने विद्यालयों को जा रही थीं. उनकी वैन सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई. यह हादसा इतना भीषण था कि वैन के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में वैन में सवार एक महिला शिक्षक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं दसूरी महिला शिक्षक की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई. 

हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा लंबा जाम

इस सड़क हादसे का शिकार हुए अध्यापक झांसी से स्कूल वैन में सवार होकर ललितपुर स्थित स्कूल आ रहे थे. इस घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतकों और घायलों को सीएचसी भेजा. वहां से गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा.इस हादसे की वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने क्रेन के जरिए स्कूल वैन और ट्रक को सड़क से हटाया. इसके बाद जाम खुला और यातायात सामान्य हो पाया. 

ये भी पढ़ें: टकरा गईं चार महाशक्तियां! चीन और रूस ने एटम बम वाले लड़ाकू विमान उड़ाए तो अमेरिका तक मची खलबली

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP News, Lalitpur News, Road Accident
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com