महिला शिक्षकों से भरी वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई, दो की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बुधवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. अध्यापकों से भरी मारुति वैन की सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई. इस हादसे में दो शिक्षकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. घायलों में छह महिला शिक्षकों की हालत गंभीर बनी हुई है. घायलों को झांसी के मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है. इस हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटाकर जाम खुलवाया.

कब और कहां हुआ हादसा

मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह स्कूल जाते समय राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कोतवाली तालबेहट के पास माताटीला तिराहे के पास यह हादसा हुआ. मारुति वैन में सवार होकर कई महिला शिक्षक झांसी से ललितपुर में अपने विद्यालयों को जा रही थीं. उनकी वैन सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई. यह हादसा इतना भीषण था कि वैन के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में वैन में सवार एक महिला शिक्षक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं दसूरी महिला शिक्षक की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई.

हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा लंबा जाम

इस सड़क हादसे का शिकार हुए अध्यापक झांसी से स्कूल वैन में सवार होकर ललितपुर स्थित स्कूल आ रहे थे. इस घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतकों और घायलों को सीएचसी भेजा. वहां से गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा.इस हादसे की वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने क्रेन के जरिए स्कूल वैन और ट्रक को सड़क से हटाया. इसके बाद जाम खुला और यातायात सामान्य हो पाया.

