विज्ञापन
विशेष लिंक

किन्नर अखाड़े में हुए दो फाड़, कल बनेगा नया अखाड़ा, ममता कुलकर्णी हैं वजह!  

किन्नरों की तरफ से गठित किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष टीना मां मंगलवार सुबह दस बजे प्रयागराज स्थित न्यू बैरहना स्थित दुर्गा पूजा पार्क में सनातनी किन्नर अखाड़े का गठन करेंगी.

Read Time: 2 mins
Share
किन्नर अखाड़े में हुए दो फाड़, कल बनेगा नया अखाड़ा, ममता कुलकर्णी हैं वजह!  
  • किन्नर अखाड़े में विवाद के कारण प्रदेश अध्यक्ष स्वामी कौशल्या नंद गिरी ने अखाड़ा छोड़ने का फैसला किया है.
  • टीना मां प्रयागराज में नया सनातनी किन्नर अखाड़ा गठित कर आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर पट्टाभिषेक करेंगी.
  • सनातनी किन्नर अखाड़े के गठन में कई प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और तंत्र साधिकाएं भी उपस्थित रहेंगी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
प्रयागराज:

किन्नर अखाड़े में एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं. ममता कुलकर्णी को लेकर जारी विवाद के बीच खबर है कि किन्नर अखाड़े में दो फाड़ हो गई है. किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष स्वामी कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां ने किन्नर अखाड़ा छोड़ने का ऐलान किया है. टीना मां मंगलवार को प्रयागराज में सनातनी किन्नर अखाड़ा का गठन करेंगी.  वर्तमान में किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ संबद्ध है. 

अब बनेगा नया अखाड़ा 

किन्नरों की तरफ से गठित किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष टीना मां मंगलवार सुबह दस बजे प्रयागराज स्थित न्यू बैरहना स्थित दुर्गा पूजा पार्क में सनातनी किन्नर अखाड़े का गठन करेंगी. नए किन्नर अखाड़े के गठन के साथ ही कौशल्या नंद गिरी जी उर्फ टीना मां बनेंगी आचार्य महामंडलेश्वर. मंगलवार को ही आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर पट्टाभिषेक किया जाएगा.  

बताया जा रहा है कि सनातनी किन्नर अखाड़े के कार्यक्रम में मुंबई की जानी मानी सोशल वर्कर व फिल्‍म अभिनेत्री श्रीगैरी सांमत, दिल्ली से प्रख्यात तंत्र साधिका भवानी मां और डॉली मां भी मौजूद रहेंगी. इस मौके पर अयोध्या, कानपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी,मिर्जापुर और वाराणसी के किन्नर मौजूद रहेंगे. ये मेहमान किन्नर गुरुओं से किन्नर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे.  

कब हुआ था गठन 

आपको बता दें कि 13 अक्टूबर 2015 को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित आश्रम अध्यात्म वाटिका में किन्नर अखाड़े का गठन किया गया था. 2019 के प्रयागराज कुंभ में किन्नर अखाड़ा सुर्खियों में आया था. 2019 में किन्नर अखाड़े ने जूना अखाड़े से समझौता कर लिया था. फिलहाल किन्नर अखाड़ा अभी भी जूना अखाड़े के साथ है. किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं. जनवरी 2025 में महाकुंभ में भी किन्नर अखाड़े ने जूना अखाड़े ने शाही स्नान किया था.  


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mamta Kulkarni Kinnar Akhada, Kinnar Akhada, Kinnar Akhara
Get App for Better Experience
Install Now