प्रयागराज में बना नया सनातनी किन्नर अखाड़ा, टीना मां बनीं आचार्य महामंडलेश्वर

सनातनी किन्नर अखाड़े के गठन के बाद मंगलवार को कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर बन गई हैं. कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां पट्टाभिषेक किया गया है. न्यू बैहराना स्थित दुर्गा पूजा पार्क में भव्य कार्यक्रम और पूजन के साथ किन्नर गुरुओं ने टीना मां का पट्टाभिषेक कर आचार्य महामंडलेश्वर की पदवी दी.

सोमवार को किन्नर अखाड़े में हुए दो फाड़ के बाद यह नया अखाड़ा बनाया गया है. किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष स्वामी कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां ने सोमवार को किन्नर अखाड़ा से नाराज होकर नए अखाड़े का गठन किया है. प्रयागराज में सनातनी किन्नर अखाड़ा का गठन हुआ.

पट्टाभिषेक से पहले संगम से टीना मां जल लेकर पहुंची. नए किन्नर अखाड़े के गठन के साथ ही कौशल्या नंद गिरी जी उर्फ टीना मां आचार्य महामंडलेश्वर बनीं. कार्यक्रम में मुंबई की प्रख्यात सोशल वर्कर व फ़िल्म अभिनेत्री श्रीगौरी सांमत, दिल्ली से प्रख्यात तंत्र साधिका भवानी मां और डाली मां भी मौजूद रहीं.

इस मौके पर अयोध्या, कानपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, मिर्जापुर और वाराणसी समेत कई अन्य जगहों से किन्नर मौजूद पहुंचे थे. टीना मां ने पहले से बने किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, लक्ष्मी नारायण ने ममता कुलकर्णी के बयान पर कुछ नहीं कहा. आचार्य लक्ष्मी नारायण अबतक अपने फैसले थोपती रही हैं और इससे किन्नर समाज में नाराजगी है.

विचारधारा न मिलने के कारण नए किन्नर अखाड़े का गठन किया गया है. बता दें कि 13 अक्टूबर 2015 को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित आश्रम अध्यात्म वाटिका में किन्नर अखाड़े का गठन किया गया था. 2019 के प्रयागराज कुंभ में किन्नर अखाड़ा सुर्खियों में आया था. 2019 में किन्नर अखाड़े ने श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से समझौता कर लिया था.

फिलहाल, किन्नर अखाड़ा अभी भी जूना अखाड़े में शामिल है. किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं. जनवरी 2025 महाकुंभ में भी किन्नर अखाड़े ने जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान किया था.