KGMU विवाद: धर्मांतरण केस में STF की एंट्री, खंगाली जा रही डॉ. रमीज की कुंडली

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक केजीएमयू आए दिन नए-नए विवादों में घिरता जा रहा है. एक तरफ धर्मांतरण के आरोप तो दूसरी तरफ वीसी और महिला आयोग का झगड़ा बड़ा होता दिख रहा है. केजीएमयू की महिला के साथ यौन शोषण और धर्मांतरण का दबाव डालने के आरोपी डॉ रमीज और रमीजुद्दीन से अब तक की पूछताछ में ये मामला व्यक्तिगत ना होकर रैकेट से जुड़ा होने का अंदेशा लग रहा है. दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी डॉ. शाहीन और उसके भाई डॉ. परवेज से डॉ रमीज का कनेक्शन मिलता दिख रहा है. योगी शासन ने पूरे मामले की जांच अब एसटीएफ को सौंप दी है.

डॉ. रमीज ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है. शाहीन का भाई डॉ. परवेज भी उसी कॉलेज से पढ़ा है. हालांकि दोनों के बैच अलग थे, लेकिन सूत्रों का दावा है कि दोनों के आपस में संपर्क रहे हैं. जांच में सामने आ रहा है कि डॉ. परवेज जिस मॉड्यूल के साथ मिलकर धर्मांतरण और साजिश में लगा हुआ था, उसी मॉड्यूल के हिसाब से डॉ. रमीज भी काम कर रहा था. ये संगठित तरीके से लड़कियों को बहलाकर धर्मांतरण के जाल में फंसाने का काम कर रहे थे. पुलिस इनका पीएफआई कनेक्शन निकाल रही है. पुलिस डॉ. रमीज के मोबाइल रिकॉर्ड्स और व्‍हाट्सऐप चैट्स और ग्रुप्स को खंगालकर ये कनेक्शन ढूंढने में लगी है.

वीसी सोनिया नित्‍यानंद पर आरोप लगा रहीं अर्पणा यादव

दूसरी तरफ केजीएमयू की वीसी डॉ. सोनिया नित्यानंद और महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का झगड़ा अब बढ़ता जा रहा है. अपर्णा यादव का आरोप है कि केजीएमयू में वीसी मनमानी कर रही हैं. अपर्णा यादव आरोप लगा रही हैं कि महिला डॉक्टर्स के यौन शोषण के आरोप को मनमाने तरीके से सही या गलत करार दिया जाता है.

साथ ही डॉ. रमीज मामले को लेकर भी अपर्णा यादव दावा करती हैं कि वीसी ने विशाखा कमेटी की रिपोर्ट भी तब सार्वजनिक की, जब उनके केजीएमयू जाने की भनक वीसी को लगी. अपर्णा यादव ने इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी देकर कार्रवाई की मांग की.

यादव से दो-दो हाथ करने में पीछे नहीं डॉ. सोनिया नित्यानंद

केजीएमयू की वीसी डॉ. सोनिया नित्यानंद भी अपर्णा यादव से दो-दो हाथ करने में पीछे नहीं हैं. उन्होंने भी कल सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपना पक्ष रखा. केजीएमयू में वीसी के समर्थन में आए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने कल घोषणा की थी कि केजीएमयू प्रशासन की तरफ से दिए गए शिकायती पत्र पर अपर्णा यादव और उनके समर्थकों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो ओपीडी बंद कर विरोध प्रदर्शन होगा. हालांकि वीसी की सीएम योगी से मुलाकात के बाद फिलहाल ये विरोध प्रदर्शन स्थगित करने का फैसला किया गया.

उधर, अपर्णा यादव के समर्थक ये मान रहे हैं कि एसटीएफ की जांच में केजीएमयू में चल रही गड़बड़ियां खुलकर सामने आएंगी और सारा खुलासा एसटीएफ ही कर देगी.

STF ने शुरू की जांच, खंगाली जा रही डॉ. रमीज की कुंडली

फिलहाल इस मामले में एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है. इसमें डॉ. रमीज के मामले में उसकी कुंडली खंगालने के अलावा केजीएमयू में हो रही कथित गड़बड़ी की भी जांच हो जाएगी, अगर आरोप सही पाए गए तो निश्चित तौर पर वीसी और उनके समर्थकों की मुश्किलें बढ़ेंगी. इसमें बिना अनुमति ब्लड बैंक चलाने से लेकर परचेज में गड़बड़ी के आरोप भी सामने आ सकते हैं.

फिलहाल डॉ. रमीज लखनऊ पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और जल्द ही पुलिस उसकी रिमांड ले सकती है. एसटीएफ भी डॉ. रमीज से पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड मांग सकती है. कुल मिलकर ये कहा जा सकता है कि केजीएमयू पर लगे आरोपों की वजह से ये बड़ा अस्पताल फिलहाल कराह रहा है.