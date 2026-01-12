विज्ञापन
विशेष लिंक

अपर्णा यादव पर FIR दर्ज नहीं हुई तो... KGMU प्रशासन की चेतावनी, कहा- OPD सेवाएं बंद कर देंगे

हिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की कार्यप्रणाली ने सरकार की छवि धूमिल की. समिति ने आरोप लगाया कि अपर्णा यादव के साथ आए उपद्रवियों ने वीसी आदि के साथ अभद्रता की.

Read Time: 2 mins
Share
अपर्णा यादव पर FIR दर्ज नहीं हुई तो... KGMU प्रशासन की चेतावनी, कहा- OPD सेवाएं बंद कर देंगे
  • केजीएमयू ने महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की कार्यप्रणाली पर सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है
  • समिति ने कहा कि अपर्णा यादव के साथ आए उपद्रवियों ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ अभद्रता की है
  • महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने केजीएमयू पर बिना अनुमति ब्लड बैंक संचालन और अन्य शिकायतों के गंभीर आरोप लगाए हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

KGMU बवाल के मामले ने तूल पकड़ा है. KGMU की संयुक्त समिति ने कहा है कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की कार्यप्रणाली ने सरकार की छवि धूमिल की. समिति ने आरोप लगाया कि अपर्णा यादव के साथ आए उपद्रवियों ने वीसी आदि के साथ अभद्रता की. 72 घंटे बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, अगर चौबीस घंटे में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो इमर्जेंसी सेवाओं को छोड़कर OPD बंद रखी जाएगी.

लखनऊ की मशहूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामले के बीच महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे. अपर्णा यादव ने बताया कि वह डॉ. रमीज़ के मामले को लेकर केजीएमयू की वीसी डॉ. सोनिया नित्यानंद से मिलने गई थीं. अपर्णा यादव ने आरोप लगाया कि वीसी ने जानबूझकर उनसे मिलने से इनकार कर दिया और उनके ऊपर गिरगिट/छिपकिली फेंकवाने की कोशिश की.

 

Latest and Breaking News on NDTV

ये भी पढ़ें: 'मेरे ऊपर छिपकली फेंकी गई', KGMU मामले में महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव EXCLUSIVE



KGMU में कुछ लोगों को छूट दी जा रही'

अपर्णा यादव ने आरोप लगाया कि वीसी ने जानबूझकर उनसे मिलने से इनकार कर दिया और उनके ऊपर गिरगिट/छिपकिली फेंकवाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि डॉ. रमीज़ मामले में गठित विशाखा कमेटी ने धर्मांतरण के एंगल को जांच में शामिल नहीं किया. अपर्णा ने दावा किया कि केजीएमयू में धर्म विशेष के लोगों को बदमिजाज़ी करने की छूट दी जा रही है. 

ये भी पढ़ें: KGMU कांड: डॉ. रमीज ने छुपाई शादी, ब्लैकमेल किया, धर्म बदलने का डाला दबाव... आरोपी फरार


पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
KGMU Controversy, Aparna Yadav Allegations, KGMU FIR Delay, Lucknow Medical University Dispute, Aparna Yadav Vs KGMU VC
Get App for Better Experience
Install Now