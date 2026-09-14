काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO का तबादला, UPSSSC में मिली डिप्टी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ विश्वभूषण मिश्रा का करीब दो साल बाद ट्रांसफर कर दिया गया है. उन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) में उप सचिव का पद सौंपा गया है. मंदिर ट्रस्ट ने अभी तक CEO के तौर पर उनकी जगह लेने वाले किसी शख्स के नाम का ऐलान नहीं किया है. विश्वभूषण मिश्रा, जनवरी 2024 से काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के CEO के तौर पर काम कर रहे थे. उनके कार्यकाल के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं, क्राउड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और दर्शन की व्यवस्थाओं में कई तब्दीलियां हुईं.

सावन और महाशिवरात्रि पर एसओपी...

विश्वभूषण मिश्रा के कार्यकाल में त्योहारों के वक्त भीड़ को संभालने के लिए दर्शन की व्यवस्था में बदलाव किए गए. सावन, नए साल और महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों पर भारी भीड़ को देखते हुए, मंदिर प्रशासन ने भीड़ को कंट्रोल करने और दर्शन के लिए अलग-अलग स्तरों पर SOP यानी मानक संचालन प्रक्रिया लागू कीं.

जब भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, तो गर्भगृह में 'स्पर्श दर्शन' यानी मूर्ति को छूकर दर्शन करना, कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाता था और 'झांकी दर्शन' यानी दूर से दर्शन की व्यवस्था की जाती थी. इसका मकसद यह था कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकें.

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कुंभ-2019 और कोविड के दौरान भी जिम्मेदारियां संभालीं

काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ बनने से पहले, विश्व भूषण मिश्रा वाराणसी डिवीजन में एडिशनल कमिश्नर (प्रशासन) के पद पर तैनात थे. इससे पहले, उन्होंने सूबे के कई जिलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली थीं. उन्होंने प्रयागराज कुंभ-2019 और कोविड के दौरान भी प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाई थीं.

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