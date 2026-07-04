काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट-4 चार पर PAC जवान की सर्विस गन से चली गोली, तीन दुकानदार घायल

Kashi Vishwanath Temple Firing: काशी विश्वनाथ मंदिर में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब अचानक से गोली चलने की आवाज आई. धार्मिक स्थान होने और भीड़भाड़ होने के चलते लोग सहम गए थे. पता चला कि मंदिर के गेट नंबर 4 के पास PAC (पीएसी) के एक जवान की सर्विस गन से गलती से गोली चल गई, जिससे तीन लोग घायल हो गए.

दुकानदार के हाथ में छर्रे के निशान और सड़क पर गोली के निशान.

पुलिस और मंदिर प्रशासन ने घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. मंदिर के आसपास मौजूद पुलिस बल भी तुरंत एक्टिव हो गया और जांच में जुट गया. साथ ही पुलिस ने स्थिति को जल्द ही नियंत्रण में कर लिया. घायलों की पहचान निक्की गुप्ता, राम बाबू और विकास यादव के रूप में हुई है.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, DCP गौरव बंसवाल ने बताया कि मंदिर परिसर में PAC के एक कॉन्स्टेबल के हाथ से कार्बाइन फिसल गई, जिससे जमीन पर दो राउंड गोली चल गईं. गोलियां टकराकर पलटीं और उनके छर्रों से फूल बेचने वाले तीन लोग घायल हो गए. एक के हाथ में, एक की कमर में और एक के पैर में चोट आई है. ये छर्रों से लगी मामूली चोटें हैं और कोई गंभीर चोट नहीं है.

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