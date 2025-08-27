कासगंज: चंदन गुप्ता हत्याकांड के दोषी सलीम की मौत, लखनऊ जेल में काट रहा था उम्रकैद

चंदन गुप्ता हत्याकांड के दोषी की जेल में मौत.
- कासगंज में 2018 में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या के दोषी सलीम की मौत इलाज के दौरान हो गई.
- सलीम को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और वह लखनऊ जेल में था.
- सलीम पिछले कुछ दिनों से बीमार था और पुलिस सुरक्षा में उसका इलाज चल रहा था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?हमें बताएं।
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश के कासगंज में साल 2018 में 26 जनवरी पर हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले के आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी सलीम की मौत हो गई है. सलीम की मौत इलाज के दौरान हुई है. बता दें कि सलीम तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या का मुख्य आरोपी था. जिसे अदालत ने दोषी पाया था.वह लखनऊ जेल में बंद था. पिछले कुछ दिनों से सलीम बीमार था. पुलिस सुरक्षा में उसका इलाज चल रहा था.
लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 2018 की तिरंगा यात्रा में चंदन गुप्ता की हत्या मामले में सलीम को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी.सलीम की मौत की खबर सुनते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया. परिवार के लोग उसके शव को लेने के लिए लखनऊ रवाना हो गए हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं