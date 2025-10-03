पिज्जा-मैगी की वजह से चली जाती एक घर की इज्जत, सुनार की समझदारी ने बचा लिया परिवार

फास्ट फूड, जैसे मैगी, बर्गर और पिज्जा की लत कितनी भारी पड़ सकती है, इसका एक चौंकाने वाला मामला कानपुर में सामने आया है. एक होटल कारोबारी के 14 वर्षीय बेटे ने अपनी इस महंगी लत को पूरा करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया, जिसने पूरे परिवार को शर्मसार कर दिया. बुधवार को, काकादेव निवासी यह नाबालिग शास्त्रीनगर स्थित सर्राफा बाजार में एक स्थानीय ज्वैलरी शॉप पर पहुंचा. उसके हाथ में थी लगभग चार ग्राम सोने की अंगूठी, जो उसकी बहन की सगाई की थी. अपनी इस करतूत को छिपाने के लिए उसने बहाना बनाया कि उसे अपने पिता की बीमारी के इलाज के लिए पैसे चाहिए. उसने सर्राफा व्यापारी अजय वर्मा से यह अंगूठी बेचने को कहा.

सर्राफा व्यापारी की सूझबूझ से बची इज्जत

नाबालिग की कम उम्र, उसका घबराया हुआ व्यवहार और अंगूठी बेचने की जल्दबाजी, ये सब देखकर व्यापारी अजय वर्मा को शक हुआ. उन्होंने तुरंत समझदारी दिखाते हुए किशोर को इंतजार करने को कहा और इस बीच ज्वैलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को मामले की सूचना दी. एसोसिएशन के पदाधिकारी जल्द ही दुकान पर पहुंचे और उन्होंने जब किशोर से अंगूठी के बारे में कड़ाई से पूछताछ की, तो वह घबरा गया और लगातार बहाने बनाने लगा. सच्चाई जानने के लिए, व्यापारियों ने नाबालिग से उसके घर का पता लिया और परिवार वालों को दुकान पर बुलवाया.

फास्ट फूड के लिए उठाया चौंकाने वाला कदम

लगभग आधे घंटे बाद, किशोर की मां दुकान पर पहुंचीं. उन्होंने अंगूठी देखते ही पहचान लिया और बेटे की करतूत जानकर हैरान रह गईं. जब मां ने डांटा, तब बेटे ने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि वह अपनी मैगी, बर्गर और पिज्जा खाने की लत को पूरा करने के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए यह अंगूठी बेचने आया था. घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. किशोर ने पुलिस के सामने भी अपनी गलती मान ली और माफी मांगी.

परिवार ने नहीं लिखवाई रिपोर्ट

परिवार की इज्जत और बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, किशोर की मां और सर्राफा व्यापारियों ने इस मामले में कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखवाई. मां ने अपनी पारिवारिक लाज बचाने और उनके बेटे की इस बड़ी गलती को रोकने के लिए सर्राफा व्यापारियों का दिल से आभार व्यक्त किया. पुलिस ने भी किशोर को समझा-बुझाकर भविष्य में ऐसी गलती न करने की कड़ी चेतावनी दी.