ब्लास्ट स्कूटी में नहीं तो फिर कहां? कानपुर पुलिस कमिश्नर के खुलासे हैरान कर देंगे

उत्तर प्रदेश के कानपुर के मूलगंज इलाके के मिश्री बाजार में हुए स्कूटर धमाका मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया है कि धमाके वाली जगह पर अवैध पटाखे रखे गए थे. वहां से पुलिस ने एक कुंतल पटाखे बरामद किए हैं. वहीं मस्ज़िद की थ्योरी पूरी तरह निराधार है. उन्होंने साफ किया कि धमाके के पीछे आतंकी गतिविधि वाली बात गलत है. अवैध पटाखा मामले में अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है. जो स्कूटी मिली हैं, उसमें से एक स्कूटी का मालिक घायल हुआ है.

स्कूटी में नहीं बल्कि पटाखों के डब्बे में हुआ धमाका

पुलिस कमिश्नर ने ये भी बताया कि धमाका स्कूटी में नहीं बल्कि एक डब्बे में रखे हुए पटाखों में हुआ था. इस मामले में पांच पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं. वहीं पटाखों के दो गोदाम सीज़ किए हैं.उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाकों में पटाखे रखना ग़ैर क़ानूनी है, लेकिन पैसे कमाने के लिए पटाखे अवैध तरीके से बेचे जा रहे थे. वहीं चोरी की स्कूटी की जांच की जा रही है.

5 पुलिसकर्मी, 1 एसपी को किया निलंबित

पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि जिस दुकान के बाहर धमका हुआ, उस दुकानदार का इससे कोई लेना देना नहीं है. पांच पुलिसकर्मियों के निलंबन के अलावा एसीपी को भी हटा दिया गया है. तारीक नाम के आरोपी की तलाश हो रही है. परवेज़ और उसके बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जिसने भी अवैध तरीक़े से पटाखे रखे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है.



