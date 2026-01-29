कानपुर में एकतरफा प्यार का अंजाम, सिरफिरे आशिक ने युवती पर सर्जिकल ब्लेड से किया हमला, चेहरे पर किए कई वार

One Sided Love Attack: कानपुर के नजीराबाद में बुधवार देर रात एकतरफा प्यार में सिरफिरे प्रेमी ने युवती पर सर्जिकल ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया. युवती ने हाथ से खुद को बचाने की कोशिश की तो उसके दोनों हाथों और कलाई में भी चोट आ गई. शोर सुनकर मुहल्ले के लोग दौड़े और आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा. हालांकि, वह मौका पाकर फरार हो गया. परिवारवालों ने पुलिस की मदद से युवती को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया है. उन्होंने बताया, कि सात फरवरी को युवती की शादी होनी है. परिजन की तहरीर पर पुलिस रिपोर्ट दर्जकर आरोपित की तलाश में जुटी है.

रेस्टोरेंट चलकर खाना खाने की बात कही

नजीराबाद थानाक्षेत्र के भदौरिया चौराहा इलाके में रहने वाली 24 वर्षीय युवती के परिवार में माता-पिता के अलावा दो भाई-बहन हैं. युवती के भाई ठेला लगाते हैं. घरवालों ने बताया, कि उनके घर के पास एल्युमिनियम कारखाना है जिसमें बीते दो साल से गोलू नाम का युवक काम करता है. गोलू का युवती के घर आना जाना था. युवती ने बताया, कि बुधवार देर शाम गोलू आया और उसने रेस्टोरेंट चलकर खाना खाने की बात कही. इस पर युवती ने उसके नशे में होने की बात कहकर गोलू को घर जाने को कहा.

सर्जिकल ब्लेड से युवती के चेहरे पर हमला

आरोप है कि इस पर गोलू ने सर्जिकल ब्लेड से युवती के चेहरे पर हमला कर दिया. इस पर युवती ने दोनों हाथों से खुद को बचाने का प्रयास किया जिसमें उसके दोनों हाथों और कलाई में कई जगह ब्लेड लगने से वह लहुलूहान हो गई. शोर सुनकर मुहल्ले के लोग दौड़े और गोलू को जमकर पीटा. हालांकि वह भाग निकला. युवती को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है. नजीराबाद थाना प्रभारी राजकेसर ने बताया, कि युवती के परिजन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

