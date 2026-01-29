विज्ञापन
विशेष लिंक

कानपुर में एकतरफा प्यार का अंजाम, सिरफिरे आशिक ने युवती पर सर्जिकल ब्लेड से किया हमला, चेहरे पर किए कई वार

कानपुर के नजीराबाद इलाके में एकतरफा प्यार में सिरफिरे युवक ने युवती पर सर्जिकल ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया. बचाव में युवती के हाथ गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Read Time: 3 mins
Share
कानपुर में एकतरफा प्यार का अंजाम, सिरफिरे आशिक ने युवती पर सर्जिकल ब्लेड से किया हमला, चेहरे पर किए कई वार
कानपुर में एकतरफा प्यार में सिरफिरे आशिक की हैवानियत

One Sided Love Attack: कानपुर के नजीराबाद में बुधवार देर रात एकतरफा प्यार में सिरफिरे प्रेमी ने युवती पर सर्जिकल ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया. युवती ने हाथ से खुद को बचाने की कोशिश की तो उसके दोनों हाथों और कलाई में भी चोट आ गई. शोर सुनकर मुहल्ले के लोग दौड़े और आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा. हालांकि, वह मौका पाकर फरार हो गया. परिवारवालों ने पुलिस की मदद से युवती को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया है. उन्होंने बताया, कि सात फरवरी को युवती की शादी होनी है. परिजन की तहरीर पर पुलिस रिपोर्ट दर्जकर आरोपित की तलाश में जुटी है.

रेस्टोरेंट चलकर खाना खाने की बात कही

नजीराबाद थानाक्षेत्र के भदौरिया चौराहा इलाके में रहने वाली 24 वर्षीय युवती के परिवार में माता-पिता के अलावा दो भाई-बहन हैं. युवती के भाई ठेला लगाते हैं. घरवालों ने बताया, कि उनके घर के पास एल्युमिनियम कारखाना है जिसमें बीते दो साल से गोलू नाम का युवक काम करता है. गोलू का युवती के घर आना जाना था. युवती ने बताया, कि बुधवार देर शाम गोलू आया और उसने रेस्टोरेंट चलकर खाना खाने की बात कही. इस पर युवती ने उसके नशे में होने की बात कहकर गोलू को घर जाने को कहा.

Latest and Breaking News on NDTV

सर्जिकल ब्लेड से युवती के चेहरे पर हमला

आरोप है कि इस पर गोलू ने सर्जिकल ब्लेड से युवती के चेहरे पर हमला कर दिया. इस पर युवती ने दोनों हाथों से खुद को बचाने का प्रयास किया जिसमें उसके दोनों हाथों और कलाई में कई जगह ब्लेड लगने से वह लहुलूहान हो गई. शोर सुनकर मुहल्ले के लोग दौड़े और गोलू को जमकर पीटा. हालांकि वह भाग निकला. युवती को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है. नजीराबाद थाना प्रभारी राजकेसर ने बताया, कि युवती के परिजन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें: प्रयागराज में देर रात पुलिस मुठभेड़, लूट के दो बदमाश गोली लगने के बाद गिरफ्तार, दो फरार

UP News: यूजीसी कानून को लेकर भाजपा को बड़ा झटका, महिला मोर्चा की जिला मंत्री शशि तोमर ने दिया इस्तीफा

राम जनम यादव बने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट, UGC और शंकराचार्य मामले पर इस्तीफे से खाली हुआ था पद

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kanpur News, One Sided Love Attack, Kanpur Crime News
Get App for Better Experience
Install Now