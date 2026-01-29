विज्ञापन
विशेष लिंक

प्रयागराज में देर रात पुलिस मुठभेड़, लूट के दो बदमाश गोली लगने के बाद गिरफ्तार, दो फरार

प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान लूट के दो वांटेड बदमाश गिरफ्तार किए गए. जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए, जबकि उनके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

Read Time: 3 mins
Share
प्रयागराज में देर रात पुलिस मुठभेड़, लूट के दो बदमाश गोली लगने के बाद गिरफ्तार, दो फरार
प्रयागराज में देर रात पुलिस मुठभेड़

Prayagraj Police Encounter: प्रयागराज के यमुनानगर जोन के करछना थाना क्षेत्र में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुठभेड़ में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. ये दोनों बदमाश करछना थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले ही लूट की दो घटनाओं में वांटेड थे.एसीपी करछना सुनिल कुमार सिंह के मुताबिक, रात में दोनों बदमाश एसओजी यमुनानगर जोन और करछना थाने की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए है. इनके दो साथी मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. इनके कब्जे से लूट के जेवरात, दो मोटरसाइकिल, एक अवैध देशी तमंचा, एक देशी पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए है.

एसीपी के मुताबिक, करछना थाना क्षेत्र के मझुआ नहर के पास कुछ दिन पहले चंदन सोनी नाम के एक ज्वेलर से इन बदमाशों ने उसका सोने-चांदी का बैग लूट लिया था और उसके द्वार विरोध करने पर आरोपियों द्वारा चन्दन सोनी को गोली मारकर घायल कर दिया गया था.  इसके अलावा बदमाशों ने एक महिला से भी लूट की वारदात को अंजाम देते हुए उससे उकसे जेवरात लूट लिए थे. दोनों ही घटनाओं में पुलिस ने करछना थाने में मुकदमा दर्ज किया था. 

Latest and Breaking News on NDTV

गिरफ्तार किए हुए बदमाशों के नाम पप्पू सोनकर और अरविन्द सोनकर है. दोनों प्रयागराज के जॉर्ज टाउन के सोहबतिया बाग इलाके के रहने वाले है. एसीपी ने बताया, कि देर रात जब थाना करछना पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति और वाहन चेकिंग के दौरान हर्रई और बेन्दो बॉर्डर पर पुलिया के पास चेकिंग की जा रही थी तभी दो बाइक बड़ी तेजी से आती हुई दिखाई दी जिन्हें पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया गया लेकिन बाइक सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे. 

पुलिस टीम को संदेह होने पर उन बाइक सवार व्यक्तियों का पीछा किया गया. तब वह बाइक सवार मुंगारी-पनासा रोड की तरफ भागने लगे. बाइक सवार द्वारा एसओजी यमुनानगर जोन टीम व थाना करछना पुलिस टीम से स्वयं को घिरता हुआ देखा तो हड़बड़ाहट में उनकी मोटर साइकिल गिर गई और खेत की तरफ वो पैदल ही भागने लगे. खुद को घिरता देखकर बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई जिससे पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई. जवाबी फायरिंग में दो बदमाश घायल हुए है. घायल बंदमाशों के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

Latest and Breaking News on NDTV

पुलिस द्वारा पहचान की गई तो दोनों लूट में वांटेड थे जिनका नाम पप्पू सोनकर और अरविन्द सोनकर है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस दौरान दो अन्य बदमाश मौके अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए है और उनकी तलाश की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए बदमाश पप्पू सोनकर के खिलाफ पहले से कुल 15 मुकदमे अलग-अलग थानों में दर्ज हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Prayagraj News, Prayagraj Police Encounter, Karchana Encounter
Get App for Better Experience
Install Now