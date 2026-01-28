विज्ञापन
राम जनम यादव बने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट, UGC और शंकराचार्य मामले पर इस्तीफे से खाली हुआ था पद

बरेली में प्रशासनिक फेरबदल के तहत अपर उप जिलाधिकारी (सदर) राम जनम यादव को प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. यह पद यूजीसी और शंकराचार्य मामले को लेकर पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था.

बरेली:

शासन द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बरेली के अपर उप जिलाधिकारी (सदर), राम जनम यादव को उनके वर्तमान कार्यों के साथ-साथ प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट, बरेली का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है.

जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा 28 जनवरी, 2026 को जारी इस आदेश के अनुसार, यादव अगले आदेश तक अपने पद के साथ नगर मजिस्ट्रेट के दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे, जिसके लिए उन्हें कोई पृथक भत्ता देय नहीं होगा.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और इसकी प्रतिलिपि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गई है.

बता दें कि अलंकार अग्रिहोत्री के इस्तीफे और उनके निलंबन से बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का पद खाली हो गया था. अलंकार अग्रिहोत्री ने यूजीसी के नए नियम और शंकराचार्य के अपमान से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.  लेकिन, शासन ने इनके इस्तीफे को नामंजूर करते हुए उनके खिलाफ जांच के आदेश देते हुए निलंबित कर दिया. जांच के दौरान निलंबन में अलंकार अग्रिहोत्री को जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा.
 

