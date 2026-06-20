Kanpur News Updates Live: यूपी के बड़े शहरों में से एक कानपुर काफी चर्चाओं में रहता है. यहां राजनीतिक गतिविधियां भी होती रहती हैं. अपराधियों के खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई जारी रहती है. इसी वजह से आप अब कानपुर जिले से जुड़ी हर खबरों को एक ही जगह पर पढ़ सकते हैं. जैसे कि आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कानपुर के मौसम को लेकर क्या पूर्वानुमान जताया है. आईआईटी कानपुर की मदद कैसे दिल्ली परिवन निगम अपने बस मैनेजमैंट को सुधारने के लिए ले रहा है. जानिए कानपुर से जुड़ा हर तरह का अपडेट...
Kanpur Hindi News: कानपुर-लखनऊ के बीच चलेगी रैपिड रेल, जानिए क्या होगा रूट
Kanpur-Lucknow Rapid Rail: यूपी में दिल्ली-मेरठ के बाद कानपुर-लखनऊ के बीच रैपिड रेल चलाई जाएगी. सीएम ने 18 जून को इसकी घोषणा की. लखनऊ-कानपुर रैपिड रेल प्रोजेक्ट की सर्वे रिपोर्ट और फिजिबिलिटी सर्वे पर काम शुरू किया जा रहा है. रैपिड ट्रेन लखनऊ से शुरू होकर उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगी. कानपुर का नयागंज शुरआती टर्मिनल होगा. फिर उन्नाव, बशीरपुर, बशीरतपुरगंज, नवाबगंज, नवाबगंज और आखिरी अमौसी स्टेशन (लखनऊ) होगा.
Namo Bharat: कानपुर-लखनऊ के बीच 180 KM की रफ्तार से नमो भारत चलेगी , रैपिड रेल का नया रूट, उन्नाव, बंथरा से अमौसी तक स्टेशन
IIT कानपुर बस मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने में दिल्ली परिवहन निगम की करेगा मदद
Bus Management System: दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अपने बस मैनेजमेंट सिस्टम के डिजिटाइज़ेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंटीग्रेशन के लिए IIT कानपुर की मदद लेने की योजना बना रही है. अधिकारियों के अनुसार, हाल ही में लागू की गई रूट रैशनलाइज़ेशन स्कीम (जिसमें पुरानी बसों को हटाना और ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें शामिल करना है) को देखते हुए मौजूदा बस मैनेजमेंट सिस्टम में बड़े बदलाव की ज़रूरत महसूस की गई.
उन्होंने आगे कहा कि अभी IIT दिल्ली और दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मिलकर एक विस्तृत स्टडी कर रहे हैं, ताकि दिल्ली के बस नेटवर्क को मज़बूत, डेटा-आधारित और बेहतर तरीके से फिर से डिजाइन किया जा सके और लोगों तक पहुंच और सर्विस की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके.
Kanpur Weather: कानपुर में आज कैसा रहेगा मौसम
कानपुर में आज भी मौसम में बदलाव की कोई संभावना नहीं है. कानपुर देहात और कानपुर नगर दोनों इलाकों में आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी, इससे लोगों को गर्मी से परेशानी होगी. कानपुर में तापमान भी 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है. हालांकि, कानपुर से सटे फतेहपुर में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.