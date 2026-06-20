Bus Management System: दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अपने बस मैनेजमेंट सिस्टम के डिजिटाइज़ेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंटीग्रेशन के लिए IIT कानपुर की मदद लेने की योजना बना रही है. अधिकारियों के अनुसार, हाल ही में लागू की गई रूट रैशनलाइज़ेशन स्कीम (जिसमें पुरानी बसों को हटाना और ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें शामिल करना है) को देखते हुए मौजूदा बस मैनेजमेंट सिस्टम में बड़े बदलाव की ज़रूरत महसूस की गई.

उन्होंने आगे कहा कि अभी IIT दिल्ली और दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मिलकर एक विस्तृत स्टडी कर रहे हैं, ताकि दिल्ली के बस नेटवर्क को मज़बूत, डेटा-आधारित और बेहतर तरीके से फिर से डिजाइन किया जा सके और लोगों तक पहुंच और सर्विस की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके.