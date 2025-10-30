विज्ञापन
LLB के छात्र पर जानलेवा हमले के आरोपी की गिरफ्तार में पुलिस के छूटे पसीने, 'वकील' ने दारोगा को जड़ा थप्पड़

एलएलबी छात्र पर हमले के आरोपी वकील की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को काफी मशक्कत उठानी पड़ी. पुलिस को वकीलों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा. इस दौरान एक वकील ने एक दारोगा को थप्पड़ जड़ दिया.

कानपुर:

उत्तर प्रदेश के कानपुर कचहरी परिसर में बुधवार को एक हाई-वोल्टेज ड्रामा हुआ. दरअसल एलएलबी के एक छात्र पर जानलेवा हमले के आरोपी बहिष्कृत अधिवक्ता को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम को वकीलों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा. इस दौरान जमकर हंगामा, धक्का-मुक्की और गाली-गलौज हुई. यहां तक कि भीड़ में शामिल एक व्यक्ति ने दरोगा को थप्पड़ भी जड़ दिया. पुलिस किसी तरह आरोपी को अपनी वैन में डालकर जान बचाकर भागी. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला

रावतपुर के केशवपुरम निवासी 22 साल के एलएलबी छात्र अभिजीत सिंह पर 25 अक्टूबर को चापड़ से बेरहमी से हमला किया गया था. हमलावरों ने उसे इस कदर पीटा था कि उसकी दो अंगुलियां कट गईं और सिर पर गंभीर घाव आया. पेट पर चापड़ के वार से आंतें तक बाहर निकल आई थीं. गंभीर रूप से घायल अभिजीत का इलाज सर्वोदय नगर के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है. उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक कचहरी से बहिष्कृत अधिवक्ता प्रिंस राज श्रीवास्तव को पकड़ने के लिए बुधवार को रावतपुर थाने की पुलिस कचहरी पहुंची थी. पुलिस ने जैसे ही प्रिंस राज को पकड़कर अपनी वैन में बैठाया, वकीलों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया. देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई. पुलिस और वकीलों के बीच तीखी झड़प शुरू हो गई. इसी बीच एक कथित वकील ने आक्रोश में आकर एक दरोगा को थप्पड़ मार दिया. इसके बाद माहौल और बिगड़ गया. वकीलों ने पुलिसकर्मियों के साथ जमकर धक्का-मुक्की की और गाली-गलौज करते हुए उन्हें दौड़ा लिया. पुलिस टीम किसी तरह अपनी जान बचाकर आरोपी प्रिंस राज को लेकर वहां से निकलने में कामयाब रही.

आरोपी को भेजा पुलिस कस्टडी में

इस मामले पर पुलिस अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं. पुलिस ने वकीलों की इस हरकत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. आरोपी प्रिंस राज श्रीवास्तव से पूछताछ के बाद उसे गुरुवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने आरोपी को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. 

Kanpur News, Advocate, UP Police
