इंस्टाग्राम पर नाबालिग छात्रा से दोस्ती कर बनाया बंधक, एक महीने तक किया गैंगरेप, दो आरोपी भेजे गए जेल

लखनऊ पुलिस ने सामूहिक बलात्कार के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक आरोपी ने नौवीं कक्षा की एक क्षात्र के साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती करके उसे भगाकर अपने साथ ले गया था. इसके बाद से उसने एक होटल में उसे बंधक बनाकर अपने साथियों के साथ मिलकर उसका रेप किया.

लखनऊ:

लखनऊ में एक ऑटो ड्राइवर ने क्लास नौ की छात्रा से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की.वह छात्रा को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया. इसके बाद से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर छात्रा के साथ करीब एक महीने तक गैंगरेप किया.पुलिस ने इस मामले के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.न्यायालय ने दोनों को जेल भेज दिया है. इस मामले का एक आरोपी फरार बताया जा रहा है. इस मामले की पीड़ित 13 साल की छात्रा को पुलिस ने एक महीने बाद बरामद किया है. 

पिता ने 15 नवंबर दर्ज कराई थी गुमशुदगी

मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा के पिता ने 15 नवम्बर को मोहनलाल गंज पुलिस थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई थी.इस मामले में छात्रा की बरामदगी के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई थीं. पुलिस ने जांच शुरू की तो लड़की के इंस्टाग्राम एकाउंट से पता चला कि करीब 15 दिन पहले उसकी दोस्ती रोहित नाम के लड़के से हुई थी. रोहित ऑटो ड्राइवर है.वह शादीशुदा भी है. पुलिस ने गुमशुदा लड़की को 16 दिसंबर को बरामद कर लिया था. इसके बाद से ही पुलिस इस मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी.

पुलिस ने क्या बताया है

पुलिस के मुताबिक लड़की 14 नवंबर को स्कूल से घर जाने के लिए टेम्पो से निकली. आरोपी युवक उसे बहला-फुसलाकर तेलीबाग ले गया. वहां से वह लड़की को चिनहट के एक होटल में ले गया. उसने वहां उसके साथ रेप कियाय. कुछ दिनों तक वह छात्रा को उसी होटल में रखकर उसे साथ रेप करता रहा.उसके बाद मनीष और रितिक नाम के लड़कों ने भी छात्रा के साथ बलात्कार किया. ये दोनों लड़के रोहित के करीब हैं.इस मामले में पुलिस ने 21 दिसंबर को रोहित और मनीष को गिरफ्तार कर लिया. वहीं रितिक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है.रोहित लखनऊ और मनीष बाराबंकी का रहने वाला है. लड़की की बरामदगी के बाद पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं. 

