प्रदूषण खत्म नहीं कर पाई सरकार, तो दिल्ली के मंत्री ने मांगी माफी; कहा- आप‑कांग्रेस ने दी ये बीमारी

Manjinder Singh Sirsa Statement: दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर राजनीति तेज हो गई है. इसी बीच दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजधानी की हवा पूरी तरह साफ न कर पाने पर जनता से माफी मांगी. उन्होंने कहा कि 8–9 महीनों में किसी भी सरकार के लिए प्रदूषण को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है. साथ ही उन्होंने इस समस्या की जड़ के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पिछली सरकारों को जिम्मेदार बताया.

'कुछ महीनों में प्रदूषण खत्म करना असंभव'

सिरसा ने कहा कि उनकी सरकार लगातार प्रदूषण कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतने कम समय में इसे पूरी तरह खत्म करना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के AQI में रोजाना सुधार दर्ज किया गया है.

आप और कांग्रेस पर मंत्री का सीधा हमला

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिरसा ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की यह “बीमारी” 11 साल की आम आदमी पार्टी और 15 साल की कांग्रेस की देन है. उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज वे मास्क लगाकर प्रदूषण पर बयान दे रहे हैं, लेकिन पिछले साल जब AQI 380 था, तब वे कहीं नजर नहीं आए.

बच्चों पर असर को लेकर चिंता जताई

सिरसा ने माना कि दिल्ली में प्रदूषण है और इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इसे रोज ठीक करने की कोशिश कर रही है, जैसे कोई डॉक्टर रोज मरीज का इलाज करता है.

AQI में सुधार का दावा

मंत्री ने बताया कि नवंबर 2024 की तुलना में इस साल नवंबर में हर दिन AQI लगभग 20 पॉइंट कम रहा. दिसंबर में भी यही ट्रेंड जारी है. उनके अनुसार यह दिखाता है कि सरकार की कोशिशों का असर जमीन पर दिख रहा है.

बीएस‑6 गाड़ियों और पीयूसी नियमों पर सख्ती

सिरसा ने बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं. राजधानी में सिर्फ BS‑6 गाड़ियों को एंट्री दी जा रही है और बिना PUC सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन को फ्यूल नहीं मिलेगा. उनका कहना है कि इन कदमों से हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है.

जनता से माफी- लेकिन साथ ही भरोसा भी

मंत्री ने कहा, “मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं कि हम अभी तक प्रदूषण पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए. लेकिन 9–10 महीनों में यह संभव नहीं. हम हर दिन AQI कम कर रहे हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो दिल्ली को साफ हवा देना संभव होगा.”

दोनों पार्टियों पर फिर से तीखा वार

सिरसा ने दोहराया कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पिछली सरकारों की देन है. उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी आज मास्क पहनकर बयान दे रहे हैं, लेकिन पिछले साल जब हालात और खराब थे, तब वे कहीं नहीं दिखे. सिरसा के अनुसार, “यह बीमारी आम आदमी पार्टी की दी हुई है, जिसे हम ठीक कर रहे हैं.”

