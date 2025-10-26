विज्ञापन
अवैध निर्माण पर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन! मेरठ में ताश के पत्तों की तरह गिरा कॉम्प्लेक्स

मेरठ में ये कार्रवाई बीते दो दिनों से चल रही है.रविवार को बुलडोजर कार्रवाई का दूसरा दिन था. इससे पहले शनिवार को भी कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला था.

अवैध निर्माण पर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन! मेरठ में ताश के पत्तों की तरह गिरा कॉम्प्लेक्स
मेरठ में बुलडोजर की कार्रवाई, ढहाए गए अवैध निर्माण
मेरठ:

यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है. इसी क्रम में मेरठ में प्रशासन ने उन इमारतों पर  बुलडोजर चलवाया जो अवैध रूप से बनाए गए हैं. बुलडोजर एक्शन के बाद अवैध कॉम्प्लेक्स ताश के पत्तों की तरह ढह गए. इसके बाद धूल के गुब्बार ने पूरे इलाके को आगोश में ले लिया. मेरठ में हुई बुलडोजर की इस कार्रवाई में प्रशासन ने एक साथ कई बुलडोजर उतारे थे. 

आपको बता दें मेरठ में ये कार्रवाई बीते दो दिनों से चल रही है.रविवार को बुलडोजर कार्रवाई का दूसरा दिन था. इससे पहले शनिवार को भी कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला था. शनिवार को इस कॉम्प्लेक्स के पिछले हिस्से में हुए अवैध निर्माण को गिराया गया था. प्रशासन ने कार्रवाई शुरू करने से पहले इस पूरे परिसर को चारों तरफ से घर लिया था. अवैध निर्माण गिराने के दौरान किसी भी बाहर शख्स को कॉम्प्लेक्स के आसपास नहीं जाने दिया गया. 

तीन दशक से भी ज्यादा पहले हुआ था निर्माण

मेरठ के सेंट्रल मार्केट में अवैध रूप से इमारतों के निर्माण का काम आज से तीन दशक से भी पहले शुरू हुआ था. योजना में आवास एवं विकास परिषद ने 48 भूखंड ही व्यावसायिक गतिविधियों को मंजूरी दी थी. इन प्लाटों में शुरू हुई व्यावसायिक गतिविधियों को देखकर लोगों ने आवासीय प्लॉटों में भी दुकान कॉम्प्लेक्स  बनाना शुरू कर दिया था. (इनपुट संजू शर्मा)

