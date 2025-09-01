विज्ञापन
विशेष लिंक

गणेश पंडाल से बुलाकर जिगरी दोस्त ने किया सिर धड़ से अलग, बहन से प्रेम करने की खौफनाक सजा

ऋषिकेश और पवन की बहन के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था. यह बात उसे नागवार गुजरी और इसी खुन्नस में उसने अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर इस खौफनाक हत्या की साजिश को अंजाम दिया.

Read Time: 3 mins
Share
गणेश पंडाल से बुलाकर जिगरी दोस्त ने किया सिर धड़ से अलग, बहन से प्रेम करने की खौफनाक सजा
कानपुर (यूपी):

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में दोस्तों ने अपने ही एक दोस्त की प्रेम प्रसंग के चलते बेरहमी से हत्या कर दी. वहीं पहचान मिटाने के लिए उसका सिर धड़ से अलग कर, शव गंगा नदी में फेंक दिया. आरोपियों से पूछताछ के बाद दो दिन से पुलिस मृतक के शव की बरामदगी के लिए गंगा में सर्च अभियान चला रही थी. पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि चार अन्य की तलाश जारी है.

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि चकेरी के शिव कटरा निवासी रवि कुमार ने 31 अगस्त को अपने छोटे भाई ऋषिकेश उर्फ सोना (22 वर्ष) के अपहरण की सूचना दी थी. जांच में पता चला कि 29 अगस्त की रात को ऋषिकेश को उसके पड़ोस में रहने वाले दोस्त मोगली और निखिल गणेश चतुर्थी पंडाल घुमाने के बहाने घर से बुलाकर ले गए थे. पंडाल के पास उनके अन्य साथी पवन, बाबी, डैनी, सत्यम, रिशू और आलू पहले से मौजूद थे. सभी ने मिलकर ऋषिकेश को जबरदस्ती बाइक पर बैठाया और काकोरी के सुनसान जंगल में ले गए.

Latest and Breaking News on NDTV

ऋषिकेश को बांधकर चाकू से उसकी हत्या कर दी

आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि जंगल में उन्होंने ऋषिकेश के पैरों को रस्सी से बांधकर चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद पहचान छिपाने के इरादे से सिर को धड़ से अलग कर दिया. शव को ठिकाने लगाने के लिए पहले से बोरा लाया गया था. हत्या के बाद पवन ई-रिक्शा लेकर आया और शव के दोनों हिस्सों को जाजमऊ गंगा पुल से अलग-अलग दिशाओं में नदी में फेंक दिया.

Latest and Breaking News on NDTV

ऋषिकेश और उसकी बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज था पवन

हत्याकांड का मुख्य आरोपी पवन मल्लाह, मृतक ऋषिकेश का जिगरी दोस्त था. पवन का आपराधिक इतिहास रहा है और उसे 6 महीने के लिए जिला बदर भी किया गया था. जब वह जिला बदर की अवधि पूरी कर वापस लौटा, तो उसे पता चला कि उसकी गैरमौजूदगी में उसके दोस्त ऋषिकेश और उसकी बहन के बीच प्रेम प्रसंग हो गया है. यह बात उसे नागवार गुजरी और उसने ऋषिकेश से बदला लेने की ठान ली. इसी खुन्नस में उसने अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर इस खौफनाक हत्या की साजिश रची.

31 अगस्त को महाराजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को गंगा किनारे एक सिर कटा शव मिला. सूचना पर मृतक के परिजन शिनाख्त के लिए पहुंचे. उन्होंने शव के दाहिने हाथ पर बने टैटू (बिंदी) और कलाई में बंधे कलावे के आधार पर उसकी पहचान ऋषिकेश उर्फ सोना के रूप में की. इसके बाद पुलिस ने अपहरण के मुकदमे में हत्या की धाराएं जोड़कर जांच तेज कर दी.
Latest and Breaking News on NDTV

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया. संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने 1 सितंबर को काकोरी जंगल के पास से चार आरोपियों- मोगली उर्फ प्रिंस, निखिल, आकाश उर्फ आलू, और रिशु वर्मा को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस अब मुख्य आरोपी पवन मल्लाह समेत अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kanpur Crime, Chakeri Police Station, Crime In ​​Kanpur, Friends Brutally Murdered For Love Affair, Love Affair In ​​Kanpur
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com